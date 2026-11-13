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Rusia dice que todavía no ha aceptado a los europeos en las negociaciones con Ucrania

Durante las conversaciones en Abu Dabi no participaron en los encuentros mediados por Estados Unidos entre los representantes de de Kiev y Moscú

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    Rusia dice que todavía no ha aceptado a los europeos en las negociaciones con Ucrania
    El canciller alemán, Friedrich Merz, ve señales positivas en los contactos de Abu Dabi, pero advierte que cualquier acuerdo debe incluir a Ucrania y a los países europeos. (EFE/EPA/CLEMENS BILAN)

    Rusia dijo el viernes que todavía no ha accedido a permitir la participación de países europeos en las negociaciones con Ucrania mediadas por Estados Unidos, aunque representantes de Kiev y Washington lo dieron por hecho.

    "Una vez que comprendamos sus verdaderas intenciones y su disposición a contribuir al proceso de paz, entonces podremos tomar una decisión sobre la celebración de negociaciones en un formato ampliado", declaró a la prensa el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

    "Si los europeos tienen realmente a alguien que esté al menos autorizado de alguna manera para hablar y si de verdad tienen voluntad de hacerlo, por supuesto, estaremos dispuestos a hablar con ellos", afirmó Peskov.

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    Durante las conversaciones en Abu Dabi esta semana, los enviados europeos mantuvieron reuniones por separado con la delegación ucraniana, pero no participaron en los encuentros mediados por Estados Unidos entre los representantes de de Kiev y Moscú.

    Zelenski demanda la participación de la UE

    • Según el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, los europeos sí participarán en las próximas conversaciones, mientras que Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump y representante estadounidense, dijo que no se puede alcanzar un acuerdo de paz "sin que estén en la mesa".
    • En el mismo sentido la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo el viernes que "es evidente que Europa debe participar en las conversaciones de paz para proteger nuestros intereses, pero también para apoyar a Ucrania

    Sin embargo, durante las conversaciones en Abu Dabi, el negociador ruso Vladimir Medinski dijo que Moscú "no ha recibido ni una sola iniciativa de paz ni una sola propuesta concreta de paz de los países europeos" y que "no está claro qué hay que discutir" con Europa.

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