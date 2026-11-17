El ataque ucraniano al puente Kerch afecta el transporte de suministros militares y mercancías. ( AFP )

Ucrania lanzó este martes un ataque contra el puente de Kerch, que conecta la península de Crimea con territorio ruso, y aseguró haber causado importantes daños a la infraestructura, utilizada por Moscú para el transporte de mercancías, combustible y suministros militares.

El puente, de unos 19 kilómetros de longitud, constituye una de las principales vías de comunicación entre Rusia y Crimea, península ucraniana anexada por Moscú en 2014. Su importancia es tanto militar como simbólica, pues fue inaugurado personalmente por el presidente Vladímir Putin en 2018.

Según las informaciones difundidas por fuentes ucranianas, la operación fue preparada durante varias semanas y tuvo como objetivo interrumpir el tránsito por esta conexión estratégica. Las autoridades rusas informaron de restricciones a la circulación mientras evaluaban los daños.

El puente dispone de conexiones ferroviarias y de carretera, esenciales para el abastecimiento de Crimea y el movimiento de equipos hacia las posiciones rusas en el sur de Ucrania.

Daños y consecuencias

No es la primera vez que esta infraestructura resulta atacada desde el comienzo de la invasión rusa a gran escala, en febrero de 2022. En octubre de ese año, una explosión provocó el derrumbe de varios tramos de carretera, mientras que otro ataque, en julio de 2023, ocasionó daños adicionales.

Aunque la interrupción del puente dificulta las operaciones logísticas rusas, Crimea no queda completamente aislada. Moscú mantiene una conexión terrestre a través de los territorios ucranianos ocupados en el sureste del país.

Confirmación oficial

El alcance definitivo de los daños y sus consecuencias sobre el transporte militar y civil dependerán de las evaluaciones técnicas y del tiempo necesario para restablecer la circulación.

Actualización de la verificación: Reuters confirma el ataque, pero señala que no pudo verificar de forma independiente las imágenes del derrumbe. El Estado Mayor ucraniano sostiene que cayó un tramo de carretera y que la sección ferroviaria sufrió daños. Rusia reconoció el ataque y anunció la reparación del puente.