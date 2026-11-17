Bruselas impuso a Temu una multa de 200 millones de euros al considerar que la plataforma había evaluado incorrectamente los riesgos a los que están expuestos sus clientes. ( EFE/ARCHIVO )

La Comisión Europea acusó el martes al gigante chino del comercio electrónico Temu, multado en mayo con 200 millones de euros (220 millones de dólares), de incumplir de nuevo las normas europeas, lo que podría acarrearle otra sanción.

Bruselas acusa a Temu de no controlar suficientemente la venta de productos ilegales o peligrosos, de no detectar ofertas problemáticas y de no sancionar de forma disuasoria a los vendedores infractores. La firma lo rechaza.

Estas acusaciones, si se confirman, supondrían una nueva infracción del Reglamento de Servicios Digitales (DSA) de la UE, que obliga a las grandes plataformas a reducir los riesgos para los consumidores.

"Como establece el DSA, las plataformas tienen la responsabilidad de proteger a los usuarios frente a los riesgos que plantean los contenidos y productos ilegales", recordó Henna Virkkunen, vicepresidenta de la Comisión encargada de Asuntos Digitales.

La nueva multa podría alcanzar hasta el 6% de su facturación anual mundial.

La empresa, que tiene la posibilidad de defenderse y proponer medidas, expresó su desacuerdo con las conclusiones preliminares de la Comisión en una declaración a la AFP.

"Temu invierte considerablemente en sus estructuras de cumplimiento normativo y en su experiencia humana, y aplica un conjunto de medidas de control que atenúan eficazmente los riesgos relacionados con los productos ilegales, lo que se traduce en una baja incidencia de productos problemáticos", indicó la plataforma.

En mayo, Bruselas impuso a Temu una multa de 200 millones de euros al considerar que la plataforma había evaluado incorrectamente los riesgos a los que están expuestos sus clientes, otra obligación del DSA.

Temu, la versión internacional del gigante chino del comercio electrónico Pinduoduo, ofrece una enorme variedad de productos como ropa, juguetes, artículos de decoración, herramientas o productos tecnológicos.