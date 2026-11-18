Activistas de la Red de Acción Climática de Europa (Climate Action Network Europe) participan en la protesta «BAM Just Transition Africa reclama una transición justa», durante la 31.ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31), en Antalya, Turquía, el 18 de noviembre de 2026. La COP31 se celebra del 9 al 20 de noviembre de 2026 en la ciudad turca de Antalya y reúne a delegados de más de 190 países. ( EFE/EPA/ANTONIO BAT )

República Dominicana pidió este miércoles en la COP31 de Antalya que los países desarrollados acuerden más financiación en forma de donaciones a los países insulares, especialmente vulnerables al cambio climático.

Siguiendo la lógica de responsabilidad "compartida pero diferenciada", contemplado por Naciones Unidas, los países en desarrollo piden a los países más ricos, causantes históricos del cambio climático con sus emisiones de gases de efecto invernadero, que los ayuden a financiar su transición hacia sistemas energéticos más limpios, y su adaptación a los efectos del calentamiento.

Muchos países latinoamericanos de renta media se quejan de que los mecanismos internacionales habitualmente disponibles les generan deuda, a golpe de intereses más elevados que para las naciones del llamado norte global.

El ministro Paíno Henríquez clama por donaciones

"Para los pequeños estados insulares, las donaciones deben ocupar un lugar central", dijo a propósito el ministro dominicano de Medio Ambiente, Armando Paíno Henríquez.

El borrador de decisión política publicado el lunes por Australia contempla que los países desarrollados aporten de aquí a 2035 un monto anual de 120,000 millones de dólares a las naciones en desarrollo, para que puedan financiar su adaptación a los efectos del calentamiento y así paliar los impactos en cultivos y ecosistemas.

Dicho monto concreta una promesa formulada en la COP de Brasil el año pasado, que propugnaba triplicar el dinero para adaptación.

"Acordemos cómo triplicar el financiamiento para la adaptación, con una base de referencia sólida, hitos verificables y seguimiento a los desembolsos. Los países desarrollados deben liderar estos esfuerzos con recursos nuevos y adicionales", dijo el ministro Henríquez.

La mención explícita a la cuestión financiera depende de si finalmente se adopta esa decisión política.

Varios países árabes y Rusia no quieren que se consensúe tal documento, y Japón se manifestó en contra de la cifra de 120.000 millones en adaptación para 2035, según fuentes consultadas por AFP en Antalya.