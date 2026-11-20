En esta imagen de archivo, tomada el 3 de junio de 2020, el primer ministro de Francia, Edouard Philippe, sale del Palacio del Elíseo tras una reunión. ( AFP )

El exprimer ministro francés Édouard Philippe podría situarse como segundo candidato más votado en la primera vuelta de las elecciones presidenciales del 18 de abril de 2027, por delante del líder de La Francia Insumisa (LFI), Jean-Luc Mélenchon, si consigue convertirse en el candidato único de la derecha y el centro, según un sondeo publicado este viernes por Sud Radio.

Según esa encuesta de Ifop-Fiducial, que no tiene en cuenta la candidatura del exprimer ministro Dominique de Villepin, presentada este viernes, Philippe, líder del partido Horizontes, obtendría un 19 % de los votos en el escenario de ser el representante único del centro-derecha, frente al 18 % de Mélenchon, lo que le permitiría disputar la segunda vuelta el 2 de mayo a la ultraderechista Marine Le Pen, que seguiría encabezando las preferencias con un 37 %.

El resultado supone una excepción en los distintos escenarios electorales analizados por la encuesta, en los que Mélenchon aparece como principal rival de Le Pen, con entre el 17 % y el 18 % de los apoyos si el centro y la derecha sigue fracturado.

Un espacio político incierto a la fecha

El estudio también examina las posibilidades de otros tres aspirantes a representar en solitario a ese espacio político.

Así, el presidente de Los Republicanos, Bruno Retailleau, y el alcalde de Cannes, David Lisnard, obtendrían ambos un 14 %, mientras que el exprimer ministro Gabriel Attal, de Renacimiento, alcanzaría el 13 %, en la primera vuelta del 18 de abril, lo que les dejaría fuera de la competición.

En el escenario de una candidatura única de Lisnard, el eurodiputado socialdemócrata Raphaël Glucksmann, líder de Plaza Pública, lograría un 18 % y pasaría a la segunda vuelta junto a Le Pen, por delante de Mélenchon, que obtendría un 17 %. Con Retailleau o Attal como candidatos únicos, el segundo puesto correspondería siempre al dirigente de La Francia Insumisa.

Philippe, que ha rechazado reiteradamente la posibilidad de participar en unas primarias, se mostró dispuesto el pasado domingo a participar en una reunión con los otros tres aspirantes declarados del bloque central y la derecha para acordar un método de selección de un candidato único, ya fuera mediante una votación interna o a partir de encuestas.

Marine Le Pen obtendría entre el 37 % y el 38 % de los votos en todos los escenarios examinados por los encuestadores, lo que consolida una amplia ventaja sobre sus rivales y confirma la fortaleza electoral de la Agrupación Nacional.

La encuesta se realizó por internet entre el 2 y el 4 de noviembre.