Al menos tres personas han muerto durante la madrugada del viernes en un nuevo ataque ruso con drones y misiles contra Kiev que ha provocado daños en tres puentes de la capital ucraniana, según informó en su canal de Telegram el alcalde de la ciudad, Vitali Klichkó. ( EFE/SERVICIOS DE EMERGENCIAS UCRANIANOS )

Rusia lanzó más de 110 misiles y unos 400 drones contra Ucrania durante la madrugada de este viernes, en uno de los mayores ataques desde el comienzo de la invasión en febrero de 2022, que dejó al menos ocho muertos y decenas de heridos, según las autoridades ucranianas.

El presidente Volodímir Zelenski denunció la magnitud de la ofensiva y acusó a Moscú de recurrir a los bombardeos contra su país para compensar sus dificultades en los ámbitos militar y diplomático. El mandatario calificó la operación como una nueva demostración de la estrategia de terror del Kremlin.

La escalada se produjo apenas horas después de que los presidentes de Rusia, Vladímir Putin; Estados Unidos, Donald Trump, y China, Xi Jinping, concluyeran una histórica reunión trilateral en Shenzhen, celebrada en el marco de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

El encuentro, presentado como una oportunidad para impulsar la estabilidad internacional, terminó sin avances concretos para detener la guerra en Ucrania, pese a que el conflicto figuraba entre los asuntos que los mandatarios habían previsto abordar.

Los bombardeos alcanzaron instalaciones energéticas, edificios residenciales y otras infraestructuras. EnL Kiev murieron al menos seis personas y varias regiones sufrieron interrupciones del suministro eléctrico.

Las autoridades ucranianas informaron que los ataques obligaron a reducir la producción de algunas centrales nucleares y provocaron cortes de emergencia en once regiones. Moscú sostuvo que sus objetivos eran instalaciones vinculadas con la producción militar ucraniana.

Una cumbre sin acuerdo sobre Ucrania

La reunión de Xi, Trump y Putin, celebrada el jueves 19 de noviembre, culminó con una declaración conjunta de cuatro puntos centrada en la reforma de Naciones Unidas, la seguridad nuclear, el suministro mundial de derivados del petróleo y el respeto a las inmunidades de funcionarios estatales ante organismos judiciales internacionales.

Sin embargo, el documento no incluyó ninguna referencia expresa a la guerra en Ucrania, tampoco estableció un calendario de negociaciones ni anunció un mecanismo de alto el fuego.

Esta omisión contrastó con las expectativas generadas por la participación de Trump, quien había adelantado que la búsqueda de una salida al conflicto estaría entre los temas de las conversaciones.

Putin confirmó posteriormente que la guerra fue discutida durante el encuentro, aunque no comunicó modificaciones en las exigencias territoriales y de seguridad que Moscú mantiene como condiciones para alcanzar un acuerdo.

El presidente ruso propuso, además, que dirigentes europeos viajaran a Moscú para continuar las conversaciones sobre una posible solución negociada.

La ofensiva y sus antecedentes

El ataque ruso ocurrió después de una serie de operaciones ucranianas contra el puente de Kerch, que conecta el territorio ruso con la península de Crimea, anexada por Moscú en 2014.

Putin había advertido que respondería a esas acciones, dirigidas contra una infraestructura estratégica para el abastecimiento de las fuerzas rusas.

La ofensiva del viernes incorporó misiles balísticos y otros proyectiles, además de centenares de aeronaves no tripuladas, en una operación prolongada que puso nuevamente a prueba los sistemas de defensa antiaérea de Ucrania.

Los daños a instalaciones energéticas aumentaron la presión sobre la red eléctrica ucraniana, que ha sido blanco recurrente de ataques rusos durante la guerra.

Trump busca una salida negociada

Tras su encuentro con Xi y Putin, Trump mantuvo contactos con dirigentes europeos para informarles sobre las conversaciones de Shenzhen.

Según CNN, que citó a un alto funcionario europeo, el mandatario estadounidense transmitió la impresión de que Putin estaba dispuesto a negociar un acuerdo para terminar la guerra.

No obstante, los gobiernos europeos reclamaron pruebas concretas de esa disposición y reiteraron que cualquier negociación deberá contar con la participación de Ucrania.

Los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner también participaron en las gestiones diplomáticas y abordaron la posibilidad de establecer garantías de seguridad para Kiev como parte de un eventual pacto.

Las diferencias siguen siendo profundas. Rusia exige que Ucrania renuncie a ingresar en la OTAN y mantiene reivindicaciones sobre territorios ocupados, mientras Kiev reclama garantías que impidan nuevas agresiones.

China y la paz mundial

Xi Jinping había instado a las tres potencias a colaborar en la solución de los principales desafíos internacionales y contribuir al mantenimiento de la paz y la estabilidad.

La declaración de Shenzhen reflejó esa intención mediante compromisos de cooperación, pero sin medidas específicas para poner fin a las hostilidades en territorio ucraniano.

Uno de los aspectos más relevantes del documento fue el respaldo a la inmunidad de funcionarios estatales ante tribunales internacionales, un asunto especialmente sensible para Putin, sobre quien pesa una orden de arresto de la Corte Penal Internacional por la presunta deportación ilegal de menores ucranianos.

La posición expresada por los tres gobiernos podría generar nuevas controversias sobre el alcance de la justicia internacional y la responsabilidad de los dirigentes políticos en conflictos armados.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, había pedido directamente a Putin que terminara la invasión durante su intervención en la cumbre, en presencia de los otros mandatarios.

Diplomacia bajo los bombardeos

La coincidencia entre el encuentro trilateral y la ofensiva rusa dejó en evidencia la distancia que todavía separa las iniciativas diplomáticas de una reducción efectiva de las hostilidades.

Mientras Washington intenta promover nuevas negociaciones y Pekín reclama cooperación entre las principales potencias, Moscú continúa sus operaciones militares y Kiev insiste en que cualquier solución debe respetar su soberanía y seguridad.

El ataque del viernes también plantea un desafío inmediato a los esfuerzos de mediación de Trump: determinar si las conversaciones de Shenzhen pueden traducirse en compromisos verificables o si el diálogo continuará sin modificaciones sustanciales en el terreno.

Por el momento, la reunión de los tres presidentes no ha producido un acuerdo para detener los combates, y la ofensiva rusa del 20 de noviembre vuelve a situar la guerra en el centro de las tensiones internacionales.