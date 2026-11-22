Un helicóptero ruso puede haber violado este sábado el espacio aéreo finlandés, en un incidente relacionado con el buque ruso atacado por drones en el golfo de Finlandia, informó el ministro de Defensa del país nórdico, Antti Häkkänen. ( EFE/ FINNISH BORDER GUARD´S )

Las autoridades de Finlandia preparan este domingo el remolque del carguero ruso Sparta II, alcanzado por drones el sábado en el mar Báltico, después de controlar las llamas visibles del incendio que provocó el ataque. Sin embargo, la embarcación continúa con focos de calor en su interior, presenta una ligera inclinación y no se descarta que pueda hundirse.

La Guardia Fronteriza finlandesa confirmó además que uno de los 16 tripulantes resultó herido durante el ataque. Todos fueron evacuados y trasladados a una embarcación rusa.

El Sparta II, vinculado al Ministerio de Defensa de Rusia, navegaba desde San Petersburgo hacia Kaliningrado, enclave ruso situado entre Polonia y Lituania, cuando fue alcanzado por drones la mañana del sábado 21 de noviembre.

El ataque ocurrió en aguas internacionales del golfo de Finlandia, aproximadamente a 50 kilómetros al oeste de la isla rusa de Gogland, según las Fuerzas Armadas finlandesas.

Las explosiones provocaron un incendio que afectó principalmente el puente de mando, las instalaciones de la tripulación en la proa y varios contenedores. La embarcación perdió su capacidad de maniobra y comenzó a desplazarse a la deriva.

Las autoridades finlandesas recibieron la primera información sobre el incidente alrededor de las 8:50 de la mañana del sábado. Horas después, el carguero ingresó en aguas territoriales de Finlandia y finalmente quedó anclado frente a la ciudad de Loviisa.

El peligro de hundimiento

La Guardia Fronteriza informó este domingo que consiguió extinguir las llamas visibles desde la noche del sábado, pero las cámaras térmicas siguen detectando altas temperaturas en el interior del buque.

Los equipos han reducido la cantidad de agua utilizada para enfriar los contenedores porque su acumulación puede comprometer la estabilidad de la embarcación.

El comandante Ilja Iljin explicó a la agencia finlandesa STT que el Sparta II presenta una pequeña inclinación, aunque no existen indicios de un vuelco inminente. No obstante, reconoció que tampoco puede descartarse su hundimiento.

La operación se desarrolla bajo la coordinación del patrullero finlandés Uisko, con la colaboración de embarcaciones de Estonia y Rusia.

El plan contempla que buques de rescate rusos remolquen el carguero fuera de las aguas finlandesas. Las autoridades consideran posible realizar el traslado incluso si persisten focos de combustión en su interior.

Los trabajos de extinción deberán completarse en un puerto, donde será necesario descargar los contenedores individualmente para controlar los posibles incendios internos.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado derrames de combustible ni daños ambientales, aunque mantienen los equipos preparados ante una posible emergencia. Tampoco han identificado riesgos inmediatos para el resto del tráfico marítimo.

¿Por qué fue atacado el carguero?

El Sparta II, de aproximadamente 121 metros de eslora, pertenece a Oboronlogistika, una compañía rusa que presta servicios logísticos al Ministerio de Defensa de ese país.

La empresa fue sancionada por Estados Unidos debido a sus actividades vinculadas con el transporte militar ruso en Crimea.

El barco también figura en las listas de sanciones estadounidenses y ucranianas. Según las autoridades de Ucrania, anteriormente fue utilizado para trasladar equipos militares desde Siria hacia Rusia.

Sin embargo, las autoridades finlandesas todavía desconocen qué transportaba la embarcación al momento del ataque.

Aunque las Fuerzas Armadas de Finlandia y Estonia consideran probable que los drones fueran ucranianos, Kiev no ha reivindicado oficialmente la operación.

El incidente se produce en medio de los ataques ucranianos contra instalaciones militares y logísticas rusas en el Báltico y la región de Leningrado.

El ataque también provocó una movilización militar en la región

Las autoridades finlandesas investigan la presunta violación de su espacio aéreo por un helicóptero ruso, que habría penetrado hasta 4.1 kilómetros en territorio finlandés mientras se desarrollaban las operaciones de emergencia.

El Ministerio de Defensa de Finlandia informó a la OTAN sobre el incidente y estableció restricciones temporales a la navegación marítima y aérea para facilitar las labores de rescate.

El primer ministro finlandés, Petteri Orpo, advirtió que las consecuencias de la guerra entre Rusia y Ucrania están extendiéndose hacia los países vecinos.

Por su parte, el ministro de Defensa, Antti Häkkänen, confirmó que Finlandia contactó a las autoridades ucranianas para advertirles sobre los riesgos de realizar operaciones militares en una zona marítima tan estrecha y sensible.

Pese al incidente, el Gobierno finlandés mantiene su respaldo a Ucrania frente a la invasión rusa iniciada en febrero de 2022.