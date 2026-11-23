Desde su nacimiento en 2009, el bitcoin ha alternado ascensos vertiginosos y caídas espectaculares. ( SHUTTERSTOCK )

La estratosférica valoración de las empresas vinculadas a la inteligencia artificial (IA) ha alimentado los temores a una burbuja especulativa, avivados aún más por la fuerte corrección que vive el sector desde octubre.

Desde la "tulipomanía" del siglo XVII hasta los recientes desplomes en el mundo de las criptomonedas, repaso a algunas de las burbujas más emblemáticas:

1637: la crisis de los tulipanes

A comienzos del siglo XVII, el tulipán se convirtió en objeto de un entusiasmo irracional en la próspera Holanda.

En el punto álgido de la especulación, un solo bulbo de una variedad muy codiciada podía valer hasta el doble del precio de una casa.

La escalada de precios en los mercados comerciales neerlandeses se produjo entre finales de 1636 y febrero de 1637, cuando llegó el derrumbe.

Considerada la primera burbuja especulativa de la historia, el impacto de este episodio sobre la economía real parece haber sido limitado.

Sus causas exactas siguen siendo objeto de debate; algunos señalan el funcionamiento aberrante de los mercados a plazo donde se negociaban los bulbos.

1929: el crack de Wall Street

Una burbuja especulativa estuvo en el origen del desplome bursátil de octubre de 1929 que, en Wall Street, hizo perder al índice Dow Jones la mitad de su valor en apenas unos días.

Durante la década de 1920, el optimismo excesivo sobre el crecimiento estadounidense disparó las cotizaciones en Nueva York.

La burbuja se vio amplificada por un sistema de compra de acciones mediante crédito.

Las consecuencias fueron enormes: la Gran Depresión en Estados Unidos, una crisis económica mundial, el hundimiento del comercio internacional y el auge de ideologías autoritarias, entre ellas el ascenso del nazismo en Alemania.

1989: el auge japonés

En la década de 1980, la economía japonesa dominaba el mundo gracias a sus productos electrónicos de calidad.

Impulsadas por tipos de interés bajos y un abundante ahorro, la capitalización bursátil se disparó y los precios inmobiliarios, especialmente en Tokio, hicieron lo mismo.

El índice Nikkei 225 de la Bolsa de Tokio subió hasta cerca de 39.000 puntos a finales de 1989 antes de desplomarse cuando el Banco de Japón elevó los tipos por temor a un sobrecalentamiento económico.

La caída resultó duradera: hubo que esperar hasta 2024, 34 años después, para que el Nikkei recuperara el nivel alcanzado a finales de 1989.

2000: la burbuja de internet

A finales de la década de 1990, la euforia por el desarrollo de internet se tradujo en valoraciones desmesuradas de empresas informáticas y de telecomunicaciones.

Nada parecía frenar la fiebre tecnológica pese a la rentabilidad incierta de muchas compañías.

El índice Nasdaq Composite, referencia de los valores tecnológicos en Nueva York, superó los 5.000 puntos en marzo de 2000, en vísperas del estallido de la burbuja, frente a menos de 1.000 puntos cinco años antes.

La subida de los tipos de interés, el sobreendeudamiento de las grandes empresas de telecomunicaciones y la intensa competencia en el sector desencadenaron un desplome de las cotizaciones.

El índice tardó unos 15 años en recuperar su nivel de comienzos de 2000.

2008: crisis de las hipotecas subprime

En los años 2000 los bancos estadounidenses concedieron masivamente hipotecas de tipo variable a hogares modestos con escasa solvencia para la compra de vivienda.

Cuando los tipos de interés comenzaron a subir a partir de 2005, los impagos se multiplicaron, provocando una cascada de ejecuciones hipotecarias y una avalancha de viviendas a la venta.

Los productos financieros vinculados a estos créditos de riesgo también se derrumbaron, causando pérdidas colosales a las entidades financieras.

El banco de inversión Lehman Brothers quebró en septiembre de 2008.

A continuación se produjo un crack bursátil que desembocó en la peor crisis económica desde la Gran Depresión.

El sistema bancario mundial únicamente pudo sobrevivir gracias a la intervención masiva de los Estados y de los bancos centrales.

Esta crisis estuvo relacionada con el aumento artificial de los precios de la vivienda en Estados Unidos entre 2000 y 2006.

En ese sentido, puede considerarse una burbuja inmobiliaria, aunque sin una especulación bursátil directa.

Desplome recurrente de criptomonedas

Extremadamente volátiles, las cotizaciones de las criptomonedas, empezando por el bitcoin, la más conocida, han sufrido fuertes sacudidas desde su aparición.

Desde su nacimiento en 2009, el bitcoin ha alternado ascensos vertiginosos y caídas espectaculares, como a finales de 2022 tras el colapso de la plataforma FTX o en febrero de 2026, cuando, después de la euforia por el regreso de Donald Trump al poder, se hundió hasta su nivel más bajo desde 2024.

Sin embargo, a diferencia del estallido de burbujas en los mercados bursátiles o inmobiliarios, estos "criptocracks" han tenido hasta ahora un impacto económico limitado, como ilustró también el gran ciberataque que sacudió a la plataforma de intercambio Binance a finales de octubre.