Los presidentes del Consejo Europeo, António Costa (d), y de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen (i), y el primer ministro británico, Andy Burnham, durantel la cumbre entre la UE y Reino Unido, este viernes, en Bruselas. ( EFE/YVES HERMAN / POOL )

El primer ministro británico, Andy Burnham, defendió este lunes el acuerdo alcanzado la semana pasada con la Unión Europea (UE) y rechazó las críticas de sus predecesores conservadores, a quienes acusó de estar "anclados en el pasado", diez años después del referéndum del Brexit.

Tras llegar al poder en julio pasado, el dirigente laborista no oculta su voluntad de estrechar más los lazos con la UE, e incluso ha afirmado estar dispuesto a reabrir el debate sobre un regreso al bloque comunitario.

El viernes firmó un nuevo acuerdo con la UE que contempla la flexibilización de los controles a las exportaciones británicas de productos alimentarios, la movilidad de los jóvenes y las cuotas de emisiones de carbono.

Buena recepción del acuerdo

Durante una visita este lunes a un supermercado del condado de Kent, en el sur de Inglaterra, defendió un acuerdo que permitirá establecer una relación "mejor y más pragmática" con la UE.

También arremetió contra algunos de sus predecesores conservadores, como Boris Johnson y David Cameron, que han criticado su acercamiento a la UE.

"Quiero conducir al Reino Unido hacia un futuro más esperanzador, reactivar el crecimiento económico, reducir el coste de la vida y bajar las facturas energéticas", afirmó Burnham.

"No voy a escuchar a quienes nos llevaron a esta situación" al negociar "un mal acuerdo" de salida de la UE, afirmó, en un contexto en el que, según recientes encuestas, la mayoría de los británicos se muestra favorable a un mayor acercamiento al bloque europeo.

El gobierno tiene previsto iniciar ahora conversaciones con Bruselas sobre las "opciones realistas" a largo plazo para la relación bilateral, indicó este lunes un portavoz de Burnham.

El primer ministro se pronunciará sobre el "inicio de este proceso" el próximo mes, añadió el vocero.

El gobierno laborista sostiene que el acuerdo alcanzado el viernes generará 17,000 millones de libras (22,270 millones de dólares) adicionales al año para la economía británica, aliviará la presión sobre el coste de la vida y "creará oportunidades para los jóvenes".

Londres y Bruselas se han concedido seis meses más para alcanzar un acuerdo sobre la reducción de las tasas de matrícula de los estudiantes europeos en Reino Unido, una reivindicación que la UE ha planteado con insistencia.

Los estudiantes procedentes de países de la UE, que antes del Brexit pagaban las mismas tasas que los británicos, abonan desde el curso 2021-2022 las tarifas internacionales, considerablemente más elevadas.

Burnham subraya que volver a la UE "no está sobre la mesa", pero sí una relación práctica

Burnham, defendió hoy el acuerdo alcanzado el viernes en Bruselas, e insistió en que lo que busca el Reino Unido es "una relación mejor y (más) práctica con la Unión Europea".

Pero, ante las críticas de los euroescépticos, llegadas sobre todo desde la derecha aclaró: "Este acuerdo no es sobre el reingreso, eso no es lo que está sobre la mesa".

El acuerdo firmado el viernes incluye tres aspectos: regulación fitosanitaria para facilitar el intercambio de productos alimenticios, movilidad juvenil y emisiones de carbono; sin embargo, deja en suspenso durante seis meses la rebaja de tasas universitarias exigidas por la UE.

Burnham ya ha empezado a hacer pedagogía sobre este acercamiento a la UE ante un electorado británico que aún recuerda el traumático referéndum del Brexit de hace diez años, un electorado que -también entre los de simpatías laboristas- ven con recelo las exigencias de Bruselas.

"No soy un primer ministro que se va a quedar atrapado en el pasado. Yo quiero llevar al Reino Unido hacia adelante, a un futuro de esperanza", dijo, antes de criticar la política de anteriores gobiernos conservadores por "el mal acuerdo que trajeron" para ejecutar el Brexit.

Burnham se encontraba hoy en la región de Kent, donde visitó un supermercado de la cadena Morrisons, y dijo que el acuerdo del viernes en la parte de los productos sanitarios permitirán, por ejemplo, que la cadena evite "la montaña de papeleo" que necesita rellenar para llevar sus productos a su tienda de Gibraltar, aunque el acuerdo no se aplicará hasta el 1 de marzo de 2028.