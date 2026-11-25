La vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para la Soberanía Tecnológica, la Seguridad y la Democracia, Henna Virkkunen, hizo el anuncio tras la decisión del parlamento europeo. ( EFE )

La Unión Europea anunció el miércoles planes para destinar hasta 50,000 millones de euros (55.000 millones de dólares) con el fin de impulsar la inteligencia artificial y la computación cuántica en Europa, en un intento por no perder más terreno frente a Estados Unidos y China en tecnologías avanzadas.

El fondo "garantizaría el acceso a instrumentos de financiación innovadores, no solo para las tecnologías cuánticas, sino también a todas las tecnologías críticas que son necesarias para nuestra soberanía tecnológica y seguridad económica", declaró la responsable de tecnología de la UE, Henna Virkkunen, en una rueda de prensa en el Parlamento Europeo en Estrasburgo.

"Queremos crear un fondo y nuestro objetivo de escala es ahora de 50,000 millones de euros", afirmó, calificándolo de "punto de partida suficiente".

Virkkunen presentó el "Fondo de Capital Tecnológico Soberano" al dar a conocer nuevas normas para reforzar el desarrollo cuántico en Europa.

Tanto las normas como el fondo forman parte de los esfuerzos más amplios del bloque para reducir su dependencia de tecnologías estadounidenses y de otros países no europeos.

La tecnología cuántica aprovecha el poder de la mecánica cuántica —las leyes que rigen cómo funciona la física a escalas atómicas y subatómicas— para resolver ciertos problemas mucho más rápido que los ordenadores tradicionales.

La UE prevé que el impacto de la computación cuántica sea "catalizador" en varios ámbitos, dando lugar a avances en medicamentos, diagnósticos médicos más tempranos o baterías super eficientes.

La tecnología cuántica podría incluso acelerar el desarrollo de la IA.

Las nuevas normas impulsarán a las autoridades públicas a favorecer a las empresas europeas frente a compañías no comunitarias a la hora de asignar fondos públicos.

UE tras el liderazgo comercial en el campo cuántico

Pero Virkkunen señaló que Europa sigue abierta a colaborar con "socios internacionales afines" en el campo cuántico.

Europa afirma que quiere ser líder mundial en computación cuántica para 2030.

El bloque ya es líder mundial en investigación cuántica, pero va con retraso en lo que respecta a oportunidades comerciales viables.

"Nuestro ecosistema industrial es frágil debido al apoyo fragmentado entre los Estados miembros y también al menor acceso al capital privado en comparación con Estados Unidos y China", dijo Virkkunen.

Las empresas emergentes cuánticas en Europa atraen actualmente solo el 5% de la financiación privada mundial, frente al 50% en Estados Unidos, añadió.