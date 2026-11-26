El canciller alemán, Friedrich Merz (d), y el primer ministro británico, Andy Burnham (i), asisten al Foro Económico Germano-Británico, celebrado en la Cancillería Federal de Berlín, Alemania, el 8 de octubre de 2026. ( EFE )

Un acuerdo comercial alcanzado la semana pasada entre el Reino Unido y la Unión Europea (UE), en el marco del acercamiento del primer ministro, Andy Burnham, al bloque comunitario, incluye una cláusula de rescisión, confirmó este jueves el ejecutivo británico.

La noticia llega después de que los líderes de la oposición de derecha en el Reino Unido, el Partido Conservador y Reform UK, sugirieran que podrían intentar anular los acuerdos si derrotan a los laboristas en las próximas elecciones generales, en 2029.

Burnham ha reavivado las disputas sobre el Brexit que dominaron la política británica tras la ajustada victoria de la campaña a favor de abandonar la UE en el referéndum de 2016, al sugerir que el Reino Unido podría solicitar algún día su reincorporación al bloque.

El primer ministro británico y altos funcionarios de la UE firmaron tres acuerdos en Bruselas el 20 de noviembre, destinados a mejorar a corto plazo las relaciones posteriores al Brexit y a posponer las decisiones sobre su relación a largo plazo.

Entre ellos figura el denominado acuerdo sanitario y fitosanitario (SPS, por sus siglas en inglés), que, según el gobierno británico, podría aportar 5,100 millones de libras (6,700 millones de dólares) a la economía del país al reducir la burocracia que afecta a las exportaciones de alimentos y bebidas cuando entre en vigor en 2028.

El texto jurídico del acuerdo, publicado el jueves, establece que, si alguna de las partes le pone fin durante sus primeros diez años de vigencia, deberá pagar los "costes razonables y proporcionales" necesarios para reconstruir las infraestructuras de controles fronterizos que el acuerdo elimina.

La cláusula que busca estabilidad

Un diplomático de la UE declaró a la AFP que esta cláusula recíproca "aporta estabilidad al acuerdo y permite que sus beneficios se materialicen".

La cumbre del pasado viernes también acordó medidas para vincular los sistemas de comercio de emisiones de ambas partes y permitir que los jóvenes estudien y trabajen a ambos lados de la frontera entre el Reino Unido y la UE.

El jueves, el gobierno de Burnham presentó formalmente ante el Parlamento la legislación necesaria para aplicar los acuerdos comerciales y energéticos.

Los diputados tendrán su primera oportunidad de debatirlos el 7 de diciembre, y se espera que posteriormente se celebre una votación, confirmó el Partido Laborista el jueves.

El proyecto de ley de asociación con la UE será aprobado casi con toda seguridad por la Cámara de los Comunes del Parlamento británico, donde el Partido Laborista cuenta con una amplia mayoría.