Corte Suprema de Canadá no aceptó demanda contra la OMS por crímenes de lesa humanidad

Publicaciones compartidas más de 2,000 veces en redes sociales desde principios de diciembre de 2021 aseguran que la Corte Suprema de Canadá “aceptó” una “demanda global” impulsada por el abogado alemán Reiner Fuellmich contra la Organización Mundial de la Salud por la gestión de la pandemia de COVID-19.

Pero la afirmación es falsa: la Corte Suprema de ese país confirmó a la AFP que tal caso no ha sido presentado ante la entidad, y el propio Fuellmich ha desmentido la información.

“Comenzó la demanda global por crímenes de lesa humanidad presentada y aceptada por la Corte Superior de Justicia de Canadá”, anuncia un titular del sitio argentino Canal 7 Salta.

De acuerdo con el artículo, en el que se describe a Reiner Fuellmich como “uno de los abogados más poderosos de Europa”, se han reunido “miles de pruebas científicas” que demuestran que la pandemia de covid-19 es un fraude.

La afirmación también ha sido compartida en Facebook en forma de meme, y replicada en Instagram, Twitter y Telegram. Además, circula en entradas en portugués, francés, inglés, alemán y polaco.

¿Quién es Reiner Fuellmich?

Fuellmich es un abogado alemán que cuenta con un bufete en la ciudad de Gotinga. Desde 2020 impulsa una “Demanda de indemnización por daños relacionados con el coronavirus” contra la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el virólogo alemán Christian Drosten, cuyo protocolo para detectar el SARS-CoV-2 mediante pruebas de PCR ha guiado a los laboratorios del mundo durante la pandemia.

Quienes quieran sumarse a la demanda colectiva deben pagar a Fuellmich y su equipo una “tarifa plana” de 800 euros más IVA y, luego, el 10% del monto eventualmente ganado, como se lee en la sección “Preguntas frecuentes” de la iniciativa.

Nada en la Corte Suprema de Canadá

El 13 de diciembre pasado, la AFP se comunicó con la Corte Suprema de Canadá.

Por correo electrónico, un vocero de la Corte señaló que los casos presentados ante ese tribunal, actuales o históricos, pueden rastrearse en el sitio de la institución, y que la información se mantiene actualizada.

“En otras palabras, si su búsqueda no produce resultados, sabrá que el caso en cuestión no ha sido presentado ante la Corte Suprema o, al menos, no ha sido presentado en esa fecha”, añadió.

Fuellmich también desmiente la demanda

El 16 de diciembre, el abogado alemán desmintió en su canal de Telegram la información viral.

“Una vez más, circulan informaciones falsas según las cuales el Dr. Reiner Fuellmich estaría dirigiendo a cientos de abogados y profesionales de la medicina y habría iniciado un Nuremberg 2.0 en Canadá”, se lee en el mensaje, que alude a una desinformación similar que se viralizó en mayo de 2021 y que fue verificada por AFP Factual.

En Telegram, Fuellmich detalla que el “Comité Corona” y un equipo de abogados están planificando un “Tribunal de la Opinión Pública”: una suerte de audiencia probatoria que se desarrollará en 2022 para reunir evidencias acerca de los “crímenes de lesa humanidad” cometidos en el contexto de la gestión de la pandemia, así como “declaraciones de víctimas de las vacunas”.