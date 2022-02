¿Qué es el gasoducto Nord Stream 2 que transportaría gas ruso a Europa?

Un cartel con la leyenda Nord Stream 2 Prometido. Confiable. Seguro pende sobre un mapa pintado del gasoducto Nord Stream 2 de Rusia a Alemania en una estación de recepción de gas natural en Lubmin, Alemania, 16 de noviembre de 2021. (Stefan Sauer/dpa via AP) (THE ASSOCIATED PRESS)