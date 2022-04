El papa clama en Misa de Domingo de Resurrección paz para Ucrania

https://diariolibre.blob.core.windows.net/images/2022/04/17/una-multitud-de-gente-8c4246c1.jpg

El papa Francisco avanza en su papamóvil a través de una multitud de fieles al final de la Misa del Domingo de Resurrección que ofició el domingo 17 de abril de 2022 en la Plaza de San Pedro en el Vaticano. Desde que comenzó la pandemia a principios de 2020 no se hacía la misa en esa plaza. (THE ASSOCIATED PRESS)