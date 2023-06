Armando Muñoz debuta en la industria del tatuaje de New York

Luego de haberse consolidado en Latinoamérica, Armando Muñoz destaca en la ciudad de New York con sus piezas de tatuajes que, además, han recibido premios en importantes convenciones. Su disciplina en el arte lo llevó a ser un exponente del realismo a color que, hoy por hoy, triunfa en la ciudad con mayor demanda en el tattoo.

Su pasión por el rock lo inspiraba a acercarse al mundo del tatuaje, pero lo que le terminó de dar el empujón, para dedicarse de manera profesional, fue un amigo que le pidió modificar su tattoo. En ese momento, sintió una conexión con el arte. Desde entonces, su vida cambió por completo, hasta el punto de llevar su carrera a New York. "Siento que el arte corporal me fue absorbiendo. En realidad, no fue un camino que yo buscara, simplemente, empecé a dedicarme a eso y, para mi sorpresa, comencé a recibir invitaciones de estudios y convenciones. Ahora, doce años después, estoy en Manhattan, New York, haciendo lo que me apasiona", puntualizó.

Muñoz caracteriza sus obras de arte por el uso de colores vibrantes, ya sea en realismo o una imagen ilustrativa. Siempre se inclina por el color, aunque considera que su estilo es muy "versátil", por lo que se mantiene a la vanguardia de las últimas técnicas y experimentando nuevos diseños. En el proceso, confiesa que lo que más disfruta es cómo puede llegar a unir sus ideas con las de la otra persona y, de allí, obtener una magnífica pieza para plasmar en la piel, un lienzo que no da oportunidades para corregir. Así que la precisión es fundamental para el artista.

Debut en "La Capital del Mundo"

New York es la ciudad más codiciada por los artistas del tatuaje, pues es donde se concentran los amantes de este arte y se realizan las más importantes convenciones mundiales. Luego de haber recorrido países como Italia, Inglaterra y México, llegó al país americano para expandirse artísticamente. Su crecimiento va a la par con sus ganas de triunfar, actitud que lo lleva a posicionarse entre destacados artistas latinos y estar en uno de los mejores estudios de "La Gran Manzana" , "Inknation Studio". Su recorrido en NYC ha traído consigo oportunidades y, por ahora, seguirá tras la consolidación en esta industria.