Presidente de Níger rechaza el golpe de Estado tras un día de mucha tensión

"Los logros obtenidos con mucha lucha serán salvaguardados. Todos los nigerinos que aman la democracia y la libertad velarán por ello", declaró el presidente de Níger, Mohamed Bazoum, en un mensaje publicado hacia las 05H00 GMT del jueves en Twitter, rebautizada X. Horas antes, los militares anunciaron el derrocamiento de Bazoum, suspendieron todas las instituciones, cerraron las fronteras y decretaron un toque de queda nocturno.

Suspensión de "todas las instituciones"

El miércoles fue un día de intensas negociaciones. El general Abdourahmane Tchiani, al que se considera autor del golpe, tras haber puesto al presidente Bazoum bajo arresto domiciliario, tuvo dificultades para reunir a los demás cuerpos del Ejército en torno al intento de golpe. La Guardia Nacional dijo inicialmente "no" y, según nuestras informaciones, la Gendarmería Nacional de Níger se negó posteriormente a seguir su ejemplo. La situación llegó incluso a tensarse en un momento dado, con amenazas de intervención por la fuerza. Las intensas negociaciones condujeron finalmente a un acuerdo.

El miércoles por la noche, militares rebeldes afirmaron en la televisión nacional que tomaron el poder en Níger. "Nosotros, las fuerzas de defensa y de seguridad, reunidas en el seno del Consejo Nacional para la Salvaguardia de la Patria, hemos decidido poner fin al régimen" de Bazoum, declaró el coronel mayor Amadou Abdramane, flanqueado por otros nueve uniformados. "Esto se debe al continuo deterioro de la situación de seguridad y a la mala gobernanza económica y social", añadió.

El militar aseguró que este consejo se ciñe al "respeto de todos los compromisos suscritos por Níger" y garantizó a la comunidad nacional e internacional que tratarán a las autoridades caídas "conforme a los principios de derechos humanos". Abdramane también informó de la suspensión de "todas las instituciones" del país y del cierre de las fronteras terrestres y aéreas "hasta la estabilización de la situación". "Un toque de queda se ha instaurado a partir de esta jornada de 22h00 a 5h00 en todo el territorio hasta nueva orden", agregó.

"El poder legal y legítimo es el que ejerce el presidente electo de Níger Mohamed Bazoum", dijo por su parte el ministro de Relaciones Exteriores y jefe del gobierno interino, Hassoumi Massoudou, en France 24. "Instamos a los militares facciosos a volver a sus filas. Todo se puede conseguir con el diálogo, pero es necesario que las instituciones de la República funcionen", insistió Massoudou.

Condena internacional

La declaración cerró una jornada tensa en Niamey, la capital de Níger, en la que la guardia presidencial retuvo al jefe de Estado Bazoum en su residencia oficial desde la mañana, mientras manifestaban sus seguidores en las afueras. Las negociaciones entre Bazoum y la guardia presidencial para encontrar una solución fracasaron sin que hayan trascendido cuáles eran las exigencias de los militares.

La maniobra militar fue condenada por los socios de Níger, desde la Unión Africana a la Unión Europea, pasando por Francia (con presencia militar en el país) y Estados Unidos. El jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, instó a la "liberación inmediata" de Bazoum y advirtió que la entrega de la ayuda financiera estadounidense al país africano dependía del "mantenimiento de la democracia".

El secretario general de la ONU, António Guterres, condenó "enérgicamente el cambio inconstitucional en el gobierno" y pidió "el fin inmediato de toda acción que socave los principios democráticos en Níger", dijo su portavoz Stéphane Dujarric en un comunicado.

Níger es uno de los últimos aliados de Occidente en un Sahel arrasado por la violencia yihadista. Malí y Burkina Faso, dirigidos por militares golpistas, se han acercado hacia otros socios como Rusia. Desde que se independizó de Francia en 1960, el país ha sufrido numerosos intentos de golpe de Estado, cuatro de ellos exitosos, el último en febrero de 2010, cuando fue derrocado el presidente Mamadou Tandja.

Análisis

Para Niagalé Bagayoko, que preside el centro de investigación African Security Sector Network, existe una tendencia al retorno de los regímenes militares en el continente: "Se trata de una tendencia cada vez más extendida en el continente africano. Además de Malí y Burkina Faso, hay que añadir, por supuesto, Guinea y Sudán, así como Chad. Hay una tendencia muy clara a la vuelta al pretorianismo en el continente africano, y no hay que olvidar que esta tendencia se inscribe en una trayectoria histórica con Estados que, en el pasado, han estado sometidos a regímenes militares con mucha frecuencia, y Níger es uno de ellos".

En África, las rivalidades internas de los ejércitos han tendido a aumentar en los últimos años: "La lógica propia de los sistemas militares es extremadamente particular en el continente africano. Tenemos ejércitos a menudo desgarrados por rivalidades que han tendido, durante la última década, no necesariamente a borrarse, sino a veces a reforzarse como resultado de los programas de apoyo que se han proporcionado a estos diferentes aparatos de defensa y seguridad. Los equilibrios en su seno, así como las relaciones mantenidas con la población civil y con las autoridades políticas, han tendido a cambiar, y esto no ha sido necesariamente percibido por los socios internacionales porque requiere un conocimiento bastante detallado de la sociología interna de las relaciones de poder en el seno de estos ejércitos".