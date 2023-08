Se intensifica crisis en Níger; los extranjeros empiezan a irse del país

Ciudadanos extranjeros hacían fila el miércoles ante un aeropuerto en la capital de Níger y esperaban salir del país a bordo de un avión militar francés, mientras un grupo regional seguía negociando su respuesta al golpe militar ocurrido la semana pasada en el país.

Francia, Italia y España anunciaron la evacuación de sus ciudadanos y de otras personas de nacionalidad europea en Niamey después del golpe de Estado contra el presidente Mohamed Bazoum.

Estados Unidos no ha anunciado planes de evacuación, aunque algunos de sus ciudadanos ya se habían marchado con ayuda europea.

Los primeros dos vuelos de Francia evacuaron a más de 350 ciudadanos franceses, así como a personas de Níger y al menos otros 10 países, dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia. La autoridad aeroportuaria de París dijo que dos vuelos de evacuación más están programados para aterrizar el miércoles por la tarde.

Unos 1,200 ciudadanos franceses están registrados en la embajada francesa, de acuerdo con la cancillería, y aproximadamente la mitad ha pedido ser evacuada.

Un avión militar italiano aterrizó en Roma el miércoles con 99 pasajeros, incluidos 21 estadounidenses y civiles de otros países, según el ministro italiano de Defensa.

El canciller italiano, Antonio Tajani, dijo que otros "no europeos, incluido un australiano", habían sido evacuados en el avión de la fuerza aérea italiana.

"En cierto modo, recibimos autorización del nuevo gobierno, que dio permiso para la operación", dijo Tajani.

Alemania, que ha instado a sus civiles en Níger a evacuar en los vuelos franceses, dijo que por el momento no veía necesidad de evacuar a los aproximadamente 100 soldados que tiene en el país, en su mayoría asociados a la misión de Naciones Unidas en la vecina Mali.

El ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, dijo haber hablado con el comandante alemán en la base aérea de Niamey el martes "y me dijo claramente que no están preocupados en absoluto por su seguridad en este momento, están en estrecho contacto con el ejército nigerino, salen manejando acompañados por el ejército nigerino". Los suministros también estaban asegurados, añadió.

Antes del amanecer del miércoles, cientos de personas hacían fila ante la terminal en el aeropuerto de Niamey con la esperanza de marcharse, tras la cancelación de un vuelo francés la noche anterior. Algunos durmieron en el suelo, mientras otros veían la televisión o hablaban por teléfono.

Algunos padres trataban de proteger a sus hijos de lo que estaba ocurriendo.

"No les he dicho mucho, sólo que nos vamos a casa", dijo un pasajero que no quiso dar su nombre por motivos de seguridad.

"Si la CEDEAO interviene, hay personas que pueden atacar a los ciudadanos de la CEDEAO aquí. Ya han hecho amenazas", dijo, en alusión a la Comunidad Económica de Estados de África Occidental.

Fuerza contra junta militar

La CEDEAO dijo el domingo que emplearía la fuerza contra la junta militar si no liberaba y reinstauraba al presidente en una semana. El anuncio fue rechazado de inmediato por Mali, Burkina Faso y Guinea, tres países dirigidos por soldados amotinados que derrocaron a sus gobiernos.

Los gobiernos militares de Mali y Burkina Faso afirmaron en un comunicado conjunto que "cualquier intervención militar contra Níger se considerará como una declaración de guerra" en su contra.

Níger estaba considerado como una de las últimas democracias de la región y un socio de países occidentales que podía colaborar en la lucha contra la violencia yihadista que ha asolado la región. Estados Unidos, Francia y otros países europeos han invertido millones de dólares en ayuda militar y asistencia para el país.

Los responsables de defensa de los 15 miembros de la CEDEAO tenían previsto congregarse entre el miércoles y el viernes en la capital de Nigeria, Abuya, para abordar los próximos pasos para resolver la crisis, según un comunicado del bloque.

En una reunión virtual de Naciones unidas el martes por la noche, el enviado especial de la ONU para África occidental y el Sahel dijo que había otros esfuerzos en marcha para restaurar la democracia en Níger al margen del uso de la fuerza.

"Una semana puede ser más que suficiente si todo el mundo habla de buena fe, si todo el mundo quiere evitar el derramamiento de sangre", dijo Leonardo Santos Simao. Sin embargo, añadió, "diferentes estados se preparan para el uso de la fuerza si es necesario".