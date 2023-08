Por qué Milei tiene éxito entre los emprendedores de la economía informal

En Argentina, Javier Milei podría ganar las elecciones presidenciales de octubre. Hace casi tres semanas, los argentinos llevaron a cabo las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), una suerte de amplia encuesta nacional. El candidato libertario sorprendió al obtener el primer lugar con el 30 % de los votos.

A pesar de ello, el candidato libertario de "Libertad Avanza" genera temores debido a sus posiciones contrarias al Estado, al Banco Central y a favor de la dolarización. Pero también encarna una esperanza para muchos votantes que rechazan a los políticos tradicionales, a quienes Milei responsabiliza en conjunto por la ineficacia estatal.

Ahora bien, ¿ha perdido fuerza la candidatura de Milei tras casi tres semanas desde las PASO?

"No, sigue avanzando viento en popa", responde Marcelo Ripari, periodista de nuestra emisora asociada Radio de la Universidad Nacional de Cuyo en Mendoza. "Las primeras encuestas después de las PASO lo sitúan en el primer lugar. Mendoza fue una de las provincias donde ganó con un amplio margen. El fenómeno Milei aquí ha tenido un gran impacto. Mendoza es una provincia que podríamos catalogar como anti-peronista, anti-kirchnerista. El voto por Milei podría interpretarse como anti-Frente de Todos, es decir, anti-peronismo o anti-kirchnerismo", explica Ripari.

Lo que el progresismo no vio de la candidatura de Milei

Sin embargo, Milei suscita temores en algunos sectores, principalmente por dos razones, según subraya el periodista Pablo Stefanoni, autor de "¿La rebeldía se volvió de derecha?", libro en el que analiza el fenómeno Milei como un libertarismo de extrema derecha, una ideología que el candidato toma de los denominados grupos paleo-libertarios de Estados Unidos.

"El primero es la imagen de una motosierra con la cual pretende desmantelar el Estado, reducirlo al mínimo. Muchos se preguntan hasta qué punto puede llevar adelante su proyecto contrario al Estado y favorable a la privatización. Aunque ha moderado su discurso recientemente, en algún momento Milei defendía la idea de reemplazar el sistema estatal de donación de órganos por uno de mercado, donde la gente pudiera comprar y vender órganos humanos. El segundo temor está relacionado con su carencia de estructura política. Argentina no tiene una tradición de outsiders. Históricamente, los presidentes provenían de partidos o de las Fuerzas Armadas, pero no ha habido outsiders como Milei. Libertad Avanza es un partido minúsculo. No cuenta con gobernadores ni alcaldes. A lo sumo, obtendrá un tercio del parlamento. Carece de una estructura partidaria consolidada. Desconocemos cómo Milei gobernaría, si gana, pues su programa es muy radical, pero tiene muy poca fuerza institucional para llevarlo a cabo".

En cuanto a las razones que explican el éxito de la candidatura del economista Milei, una de ellas radica en que "su discurso conecta con los actores de la economía informal, un sector muy fuerte en Argentina, como en el resto de América Latina, donde el 40 % de los trabajadores no están registrados", destaca Stefanoni.

"Milei es profundamente contrario a los impuestos, lo que conecta con sectores de la economía informal donde existe una noción de emprendimiento según la cual es necesario ganarse el pan con el sudor de la frente, en lugar de depender del Estado. Creo que aquí hay una conexión que el progresismo no había percibido".