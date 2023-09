´Para algunos manifestantes en Irán, sus ojos tuertos son como una medalla de honor´

El 14 de septiembre de 2022, la periodista iraní exiliada en Francia desde 2010 Aida Ghajar reveló, apoyándose en fotos, que Mahsa Amini estaba en coma en un hospital de Teherán, después de su arresto por la policía antivicio. Desde octubre de 2022, Ghajar, de 40 años, se dedica a un tema que cubre para IranWire desde el extranjero: el uso sistemático, repetido e intencional de proyectiles dirigidos a los ojos de los manifestantes durante las protestas en las calles de Irán. En varios meses, recogió un centenar de testimonios de víctimas que ahora son ciegas que compartió en un largo informe para explicar y denunciar este modus operandi.

RFI: ¿Cómo se interesó en este tema de la ceguera de los manifestantes en Irán?

Aída Ghajar: Se remonta a finales de octubre, en 2022. Una de mis fuentes en mi red en Irán me contactó para decirme que una niña había perdido los ojos durante una manifestación. Sabía que esta forma de apuntar a los ojos era un arma ya utilizada en otros países, pero fue una de las primeras veces que me alertaron sobre este tema en Irán. Así que llamé a esta joven. Me contó su historia: fue arrestada en la primera semana de protestas después de la muerte de Mahsa Amini. Pasó diez días en prisión y luego, una vez fuera de la detención, regresó inmediatamente a protestar.

En octubre, recibió una paintball, un proyectil de impacto cinético, en sus ojos. Luego me envió fotos de su rostro y todos sus documentos médicos, que luego pasé a nuestra red de médicos en Irán para que los vieran, verificaran y dieran su opinión. La conclusión confirmó que la lesión fue causada por paintball.

Rápidamente me di cuenta de que su caso estaba lejos de ser aislado. Poco a poco, recopilé los testimonios de otras víctimas que también perdieron los ojos. Hablé con médicos, familiares de las víctimas y las propias víctimas antes de publicar todas estas historias. A fines de noviembre, funcionarios médicos y médicos en Irán emitieron un informe que testificaba sobre el número de pacientes que estaban viendo con lesiones oculares. En noviembre de 2022, los médicos afirmaron que, según las estadísticas en solo 3 hospitales de Teherán, más de 500 personas habían perdido sus ojos. En Kurdistán, los médicos contaron al menos 80 personas con las mismas lesiones. Entonces, de septiembre de 2022 a marzo de 2023, la principal cifra disponible es que al menos 580 personas en Irán perdieron uno o dos de sus ojos en las protestas. Personalmente, tengo los documentos y el contacto de más de 100 víctimas diferentes.

Una vez descubierta esta primera historia, ¿por qué decidiste centrarte exclusivamente en este tema de la ceguera de los ojos?

Fue una bofetada cuando me di cuenta de que durante más de 40 años hemos estado contando el número de opositores y manifestantes asesinados en Irán, pero tenemos muy poca documentación de las víctimas vivas, aquellos que deben seguir viviendo con sus heridas, ya sean físicas o psicológicas. A menudo no dejamos hablar a los heridos, aunque son ellos los que pueden dar testimonio de su vida cotidiana. Los medios internacionales hablan mucho sobre las protestas y la violencia que tienen lugar en las calles de Irán, pero las cámaras rara vez se detienen en prisiones, hospitales, campos de refugiados. La gente no sabe cómo esta situación violenta afecta a las personas a largo plazo. Es por eso que decidí ocuparme de este tema.

Concretamente, ¿qué ha descubierto sobre el uso de la ceguera como arma de guerra? ¿Cómo opera la policía?

Junto con colegas de IranWire, detallamos todo en dos informes, uno muy general y completo publicado en enero de 2023 y otro centrado en el impacto oftalmológico de estos proyectiles. Con los documentos recopilados, pude identificar un patrón repetitivo, un uso sistémico y sistemático de esta técnica de guerra. Por eso en nuestros dos informes hablamos de "crimen contra la humanidad" para calificar este método de ceguera. Se ha observado que durante las manifestaciones, la policía, armada de pies a cabeza, observa a la multitud y luego dispara gases lacrimógenos contra los manifestantes. Luego, usan láseres para indicar a otros oficiales de policía que primero apunten a los líderes de la manifestación. Es entonces cuando sacan sus armas y disparan, ya sean bolas de metal delgadas o grandes bolas de plástico que contienen metal, que duelen instantáneamente en el impacto. Otros manifestantes participan desde sus autos tocando sus bocinas. Hemos visto que la policía también ataca estos vehículos con sus porras y rifles para romper el parabrisas. Los trozos de vidrio luego se proyectan en los ojos.

Hay víctimas en todas las ciudades, y son de todo tipo: hombres, mujeres, jóvenes, ancianos... Lo que tienes que entender es que la policía elige a estas personas. Todo es intencional: apuntan a los manifestantes que están en primera línea, aquellos que pueden alentar a otros a unirse a la protesta. La precisión de los impactos y las exploraciones médicas de los esqueletos atestiguan esta intención: cuando hay más de 20 agujeros de bala alrededor de los ojos, es que la persona haya sido apuntada. Como los médicos señalaron rápidamente, también sabemos que esta información era pública, conocida. Así que el gobierno sabía exactamente lo que estaba pasando, pero no hizo nada para detenerlo.

¿Por qué las fuerzas del orden priorizan los objetivos oculares? ¿Qué representan?

Los ojos no son cualquier parte del cuerpo. Para mí, son una ventana con la que inmortalizamos y retenemos la verdad. Entonces, cuando la policía apunta a esta parte del cuerpo, significa que quieren a toda costa cerrar esta ventana para que los manifestantes ya no puedan testificar y ya no puedan ver, literalmente, los crímenes a su alrededor. Eso es exactamente lo que quieren: mantenernos en las sombras. También discapacitan a la gente para presionar a los demás. Los ojos son visibles, por lo que una lesión ocular induce inmediatamente una etiqueta, por lo que todos en su vecindario sabrán que este régimen político puede atacarlo de la misma manera si va a protestar contra ellos. Es una advertencia, un elemento disuasorio. La ceguera también es una forma de evitar que las víctimas vuelvan a protestar. Porque después de sus lesiones, la mayoría se queda en casa durante meses, para tratar sus ojos y, por lo tanto, ya no puede participar en la lucha física. Sus familiares están ocupados cuidándolos, y por lo tanto tampoco saldrán a la calle. Cuando mutilas y perjudicas a alguien, mutilas a toda la comunidad, a toda una sociedad.

¿Cuáles son las consecuencias para las víctimas ciegas?

¿Las consecuencias? Sus vidas, muchas veces. Algunas víctimas murieron a causa de estas lesiones oculares. Económicamente, es un desastre. El seguro no cubre los costos de los tratamientos. Físicamente, según los médicos, el sufrimiento es horrible, inimaginable. Llegas a querer que te quiten los ojos para detener el dolor. Psicológicamente, también es terrible porque las víctimas pueden encontrarse solas, aisladas, destruidas. A veces sus familias no pueden mantenerlos, e incluso pueden rechazar a la persona del hogar, ya que esta lesión es el último signo de participación en las protestas. Perder el ojo o los ojos obviamente altera su físico y su autoimagen. Si les queda un ojo, tan pronto como estas personas vean su reflejo, se les recordará constantemente el dolor que llevan dentro. Hay un proverbio en persa que dice que los iraníes tienen los ojos más hermosos del mundo. Nuestros ojos son una marca de nuestra identidad, de nuestra historia. Y este régimen toma todo lo que tenemos: belleza, física, mental, vida, esperanza.

Sin embargo, también debe tenerse en cuenta que para algunas víctimas, estas lesiones oculares son como una medalla de honor. Un símbolo de resiliencia y resistencia, a pesar del dolor. Algunos aceptan su discapacidad como trofeo de guerra y se muestran en público o aparecen en las redes sociales con los ojos cegados, sin parche y la cabeza en alto, para demostrar que no han cedido a la desesperación. Esta es también la razón por la que el gobierno ha comenzado a arrestar y encarcelar a algunas de estas personas ciegas: para evitar que inspiren a otros.

Como periodista iraní, ¿cómo se las arregla para trabajar en este tema de la ceguera? ¿No es demasiado difícil psicológicamente?

Por supuesto que es muy difícil. Cada vez que recibo nuevos testimonios de víctimas ciegas y hablo con ellas por primera vez por teléfono, tan pronto como cuelgo, me pongo bajo la ducha y lloro. No creo que alguna vez deje de lado la culpa que llevo por dejar Irán. Pero hacer este trabajo periodístico es mi arma, mi responsabilidad. Esta es mi manera de luchar contra este régimen político criminal, de ser la voz de mis conciudadanos y de decir la verdad sobre la situación en Irán. Transfiero mi ira, el dolor que llevo y todo lo que dejé para venir aquí en el exilio, a mi trabajo. Es lo que me mantiene viva y me da esperanza. Necesito decirme a mí misma que hice todo lo posible y traté de ayudarlos.

Usted es el periodista que reveló que Mahsa Amini estaba en coma. ¿Cómo obtuvo esta información?

El 13 de septiembre de 2022, noté varios tweets en Twitter que indicaban que una niña iraní había sido arrestada por la policía moral y ahora estaba en el hospital. No teníamos ni su nombre ni información precisa sobre su situación. Llamé a mis fuentes en Irán y obtuve el nombre del hospital, el nombre de la víctima y el contacto de su hermano. Así que lo llamé e inmediatamente quiso testificar. Me contó todo y luego insistió en que lo nombrara en el artículo. Tenía miedo por él, pero él dijo: " No tengo nada que perder. Mataron a mi hermana. Quiero gritar el nombre de Mahsa en todo el país. Luego me envió las fotos de Mahsa Amini en coma en el hospital, y publiqué la historia el 14 de septiembre. Dos días después, se supo que estaba muerta.

¿Sabía que esta noticia iba a ser la chispa que encendería al pueblo iraní?

No, no lo pensé, al menos no hasta este punto. Para mí, solo estaba haciendo mi trabajo como periodista, como lo he hecho cientos de veces antes. En los meses anteriores, varias otras historias más o menos similares de niñas arrestadas por razones tan oscuras ya habían tenido lugar, por lo que esto no era nada nuevo. Pero esta vez, fue un trato demasiado. La gente estaba lista y enojada.