Elecciones en El Salvador: ONG denuncia estrategia de Bukele para garantizarse el control del poder

La campaña electoral en El Salvador arrancó el 3 de octubre. El presidente Nayib Bukele es el favorito según las encuestas, pese a las denuncias sobre la inconstitucionalidad de su candidatura a la reelección y sus estrategias para garantizarse un gobierno con control en el legislativo y el territorio.

La campaña para las elecciones del 4 de febrero, en las que el presidente Nayib Bukele buscará una polémica reelección, arrancó este martes en El Salvador.

Bukele anunció en septiembre de 2022 su decisión de buscar la reelección después de que la sala de lo Constitucional de la Corte Suprema lo habilitara para un segundo mandato, lo que desató una polémica pues la Constitución no lo permitía.

Previo al inicio de la campaña electoral para las elecciones generales de febrero de 2024, el presidente Nayib Bukele anunció una reorganización de la división del país, que reduce el número de municipios de 262 a 44.

Además, el mandatario pidió al legislativo, de amplia mayoría oficialista, reducir antes de las elecciones la cifra de congresistas de 84 a 60.

Al micrófono de RFI, Eduardo Escobar, director de la ONG Acción Ciudadana, que defiende el Estado de derecho, denuncia una estrategia de control electoral de parte del presidente salvadoreño que, según las encuestas, podría ser reelegido. "Esta reforma no busca mejorar la representación, no busca modernizar el sistema electoral, o sea, no es como dijo el gobierno, economizar fondos. Hacer más ágil la gestión municipal, llevar más obras, sino que el trasfondo de las reformas es concentrar poder", advierte Escobar.

"Lo que busca el gobierno es mantener o ampliar el control sobre la Asamblea Legislativa y tener control territorial por medio de las municipalidades. Esa es la lógica de esa reforma. Obviamente a nivel municipal, puede llevar un componente financiero. Tener control sobre las obras municipales, tener control sobre los presupuestos municipales porque han rediseñado las circunscripciones a modo de que el partido Nuevas Ideas pueda ganar 40 de los 44 concejos municipales si se repiten los resultados de 2021", sostiene Eduardo Escobar.

Siete partidos competirán en los comicios, en los que serán elegidos también 60 diputados al Congreso unicameral. Más de seis millones de salvadoreños están convocados a las urnas.

En el caso de la Asamblea Nacional, el partido Nuevas Ideas de Bukele buscará mantener las dos mayorías que tiene: "la mayoría absoluta y la mayoría calificada, porque con los resultados de 2021, si se repitieran, el partido puede ganar hasta el 83% de las diputaciones", anticipa el activista.

La ONG teme también violaciones a las leyes electorales. El Tribunal Supremo Electoral ya ha recibido denuncias de campañas anticipadas. "El presidente estuvo publicando un video donde decía que si ganaba la oposición volvían las pandillas a la calle, entonces era campaña electoral", alerta Eduardo Escobar.