Israel-Hamás: testimonios de desolación y miedo de civiles israelíes y palestinos

Este martes 10 de octubre, Israel prosiguió su intenso bombardeo de la Franja de Gaza, tras el ataque de Hamás del sábado. El lunes, las autoridades israelíes anunciaron el estado de sitio en Gaza y ordenaron el cese inmediato del suministro de agua y electricidad. Un asedio total "prohibido" por el derecho internacional humanitario, como ha señalado la ONU. Por su parte, Hamás sigue disparando cohetes. Según la embajada israelí en Estados Unidos, más de mil personas han muerto en el lado israelí.

Durante la noche se bombardearon 200 objetivos en el sur y el centro de Gaza. En la mañana del martes 10 de octubre se llevaron a cabo nuevas operaciones. El ejército israelí lanzó incursiones cada 4 horas, anunció su portavoz.

Pero también se han movilizado la artillería y la aviación, y los testigos recogidos sobre el terreno informan de ataques muy frecuentes. Las fuerzas israelíes afirman tener como objetivo lugares estratégicos para los grupos armados del enclave palestino. Sin embargo, la ONU también ha anunciado que 18 edificios pertenecientes a una de sus agencias sobre el terreno han sido alcanzados: ocho centros de salud y cuatro escuelas, según afirma.

"Si las bombas no nos matan, acabaremos muriendo de sed o de hambre", dice Hassan, un residente de Gaza, contactado por nuestro corresponsal en Jerusalén, Sami Boukhelifa. "La situación empeora por momentos. Es el cuarto día consecutivo de bombardeos. La gente está asustada y aterrorizada. No hay un solo lugar donde refugiarse aquí en Gaza. Anoche tuvimos que abandonar nuestra casa porque un edificio vecino fue atacado. Nos fuimos. Pasé la noche en vela. No pude dormir. Sabemos que la situación va a empeorar. Nos estamos quedando sin comida y sin agua", afirma.

"Apelo a la sabiduría de los líderes mundiales: ¡intervengan! Detengan estas masacres. En Gaza somos como todos los demás pueblos. Soñamos con la paz y la tranquilidad", confiesa.

Por su parte, los grupos armados palestinos siguen lanzando cohetes contra territorio israelí. Las sirenas de alerta suenan varias veces por hora en las localidades limítrofes con el enclave palestino.

Uno de ellos explotó cerca de la ciudad de Beersheva, a unos cuarenta kilómetros dentro del territorio israelí. Según las últimas cifras, hay al menos 1,000 muertos, 2,600 heridos y 130 rehenes en el lado israelí, 570 muertos en el lado palestino y más de 187,500 desplazados en la Franja de Gaza.

A primera hora de la mañana, Israel anunció también que había encontrado en su territorio unos 1,500 cadáveres de combatientes palestinos. Esta cifra da una idea de la magnitud del ataque lanzado por Hamás el sábado.

El ejército también afirmó haber "recuperado más o menos el control" de la frontera entre Gaza e Israel. Pero advirtió de posibles nuevas intrusiones. Al final de la mañana, el ejército pidió a los habitantes de tres localidades que se refugiaran, diciendo que temía una posible infiltración por aire desde la Franja de Gaza.

Desde el sábado, Hamás afirma tener en su poder a 130 rehenes israelíes y amenaza con matarlos. Una ejecución, filmada, por cada nuevo ataque del Estado hebreo en Gaza, advierte el portavoz del movimiento islamista, en el poder en el enclave palestino. En Israel, los videos de estos secuestros de civiles y soldados israelíes traumatizan profundamente a la sociedad.

El terrible video de la joven, Noa, llevada a la fuerza en moto por miembros de Hamás, circula constantemente por las redes sociales. Su rostro aterrorizado y sus súplicas atormentan a los israelíes. A Gaza. Su novio, Avinatane, es inmovilizado por varios hombres. Le ordenaron "caminar". También él fue tomado como rehén.

Shoval es amigo de la pareja. "Habrán visto el video de su secuestro. Noa suplica a los terroristas que la rodean que no la maten. Luego vemos a Avinatane, que es un tipo muy grande, de dos metros de altura. Es muy duro verle postrado, en estado de shock", cuenta a Sami Boukhelifa de RFI.

Noa y Avinatane se encontraban en el festival de música tecno organizado en una ciudad israelí fronteriza con Gaza cuando se produjo el ataque de Hamás el sábado. Tras su secuestro, Noa apareció unas horas después en un segundo video.

"Se puede ver a Noa sentada en el suelo en lo que parece ser una casa, bebiendo agua. En estos vídeos, ella y Avinatane parecían gozar de buena salud. No tenían heridas ni sangre. Eso nos tranquiliza un poco", continúa su amiga. Pero conocemos bien a Hamás", dice Shoval. Ahora tenemos que entrar en Gaza, liberar a los rehenes y destruir a nuestro enemigo".