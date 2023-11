Catar confirma su negociación con Hamás para la liberación de rehenes en Gaza

Majed Al Ansari, consejero del primer ministro de Catar, aseguró en una entrevista con Radio Francia Internacional que su país está en contacto a diario con Hamás y que "estas negociaciones comenzaron el primer día y continúan, aunque la situación sobre el terreno es mucho más complicada". Además declaró que "tenemos más de 13 países con los que nos comunicamos sobre sus ciudadanos en Gaza, ya sean rehenes o extranjeros que están voluntariamente en Gaza y desean irse".

Cuando ya se ha sobrepasado el mes de conflicto entre Israel y Hamás sin que cesen los bombardeos israelíes, cada vez más actores internacionales reclaman un alto el fuego humanitario en el territorio, pero el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha retirado su negativa a concederlo sin la liberación de los rehenes.

Pese a ello, varias fuentes han confirmado que Catar media para obtener la liberación de 12 rehenes, seis de ellos estadounidenses, a cambio de una tregua humanitaria de tres días.

Sylvie Noel, periodista de RFI, ha entrevistado a Majed Al Ansari, consejero del primer ministro de Catar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani.

Este jueves por la mañana se celebra en París una conferencia humanitaria mientras el Ejército israelí continúa su ataque militar en la Franja de Gaza, en respuesta al ataque de Hamás del 7 de octubre. Es una iniciativa del presidente Macron. ¿Cree que este tipo de iniciativa, mientras continúen los combates, podría resultar útil?

Majed Al Ansari, consejero del primer ministro de Catar: Dada la gravedad de la crisis, la violencia que azota la región y el temor de que esta crisis pueda convertirse en una crisis regional o incluso internacional, creo que es muy importante que todos los actores de la comunidad internacional tomen todas las iniciativas posibles. El Estado de Qatar apoya estas iniciativas, ya sea a nivel político, en términos de distensión o a nivel humanitario. El pueblo de Gaza necesita ayuda urgentemente y, por lo tanto, creemos que es muy importante centrarse en el aspecto humanitario. Sin embargo, hay que admitir que la situación sobre el terreno es muy complicada. Los bombardeos que se están produciendo impiden la entrada de ayuda humanitaria.

Sabemos que Catar desempeñó un papel clave en la liberación de cuatro rehenes a finales de octubre. Fue un éxito para la diplomacia catarí. Sin embargo, hace unas horas supimos que Catar volvía a desempeñar el papel de mediador con Estados Unidos en las negociaciones entre Israel y Hamás para la posible liberación de 10 o 15 rehenes a cambio de un breve alto el fuego. ¿Puede contarnos más sobre esta mediación?

Obviamente, no puedo hablar de los detalles de las negociaciones debido a la sensibilidad y la delicadeza de estas conversaciones. Pero nuestra principal preocupación ahora es garantizar que estas conversaciones tengan éxito y que podamos devolver a los rehenes a sus familias y llevar la paz a este conflicto. Debemos seguir centrados en este objetivo. Pero lo que puedo decirles es que estas negociaciones comenzaron el primer día y continúan, aunque la situación sobre el terreno es mucho más complicada que hace unas semanas, en particular debido a los bombardeos y a la incursión terrestre israelí en Gaza, pero las discusiones continúan con el objetivo de crear el clima necesario para llegar a un acuerdo.

¿Puede al menos decirnos qué criterios se utilizaron para determinar qué rehenes serán liberados?

Creemos que las prioridades en este punto deben ser completamente humanitarias. Deberíamos empezar por los más vulnerables. Así que, sin duda, las mujeres, los niños y los civiles, sobre todo, porque son los más vulnerables. Por lo tanto, nos esforzamos por sacarlos primero para evitar cualquier pérdida de vidas o dificultades que puedan resultar de su presencia continua en este momento.

¿Puedo preguntarles si es cuestión de horas o días para estos nuevas liberaciones?

Dada la fluidez de la situación sobre el terreno, es muy difícil establecer un calendario. Se necesitarán horas, días o semanas, dependiendo de cómo se desarrolle la situación sobre el terreno.

¿Exigirá ahora Catar un alto el fuego a cambio de nuevas liberaciones? Este no fue el caso durante las primeras liberaciones.

Somos un mediador en este asunto. Estamos tratando de devolver a los rehenes a casa y traer la paz al conflicto actual, pero como mediadores nuestro papel no es exigir o ser parte en el conflicto, nuestro papel principal es asegurar que cada parte comprenda la posición de cada uno y que pongamos sobre la mesa ideas que podrían conducir a una resolución exitosa de la cuestión de los rehenes y a un alivio de la situación actual.

Supongo que todos los países que tienen rehenes han estado en contacto con Catar.

Sí, trabajamos con todos nuestros socios en todo el mundo. Tenemos más de 13 países con los que nos comunicamos sobre sus ciudadanos en Gaza, ya sean rehenes o extranjeros que están voluntariamente en Gaza y desean irse. Por eso trabajamos con todos estos países.

Entre estos países, por tanto, Francia.

Por supuesto, trabajamos con los mandatarios franceses. Ustedes saben que el ministro francés de Asuntos Exteriores estuvo en Doha y que el Presidente Macron y Su Alteza el Emir de Qatar hablaron al más alto nivel sobre estos temas. Existe un canal de comunicación abierto entre nuestros dos gobiernos, que trabajan juntos día y noche para garantizar que todo salga bien. Por lo tanto, estamos trabajando para repatriar a ciudadanos de todas las nacionalidades, pero los franceses volverán a casa con sus familias lo antes posible.

En cuanto a Hamás, ¿con quién están negociando dentro de Hamás? ¿Representantes de Hamás en Gaza o representantes de Hamás en Catar?

Como saben, la oficina política de Hamás, que surge de nuestro acuerdo con Estados Unidos e Israel, está ubicada en Doha. Por eso trabajamos con los representantes de Hamás en Doha, nunca sentimos la necesidad de establecer contacto con otras personas porque la oficina política siempre ha sido el mejor lugar. Hablamos con ellos a diario y constantemente para asegurarnos de que la información llegue a la gente sobre el terreno.

Entonces en Gaza. Usted sabe que debido a la conexión entre Catar y Hamás, algunas personas acusan a Catar de financiar el terrorismo porque Catar paga los salarios de los funcionarios palestinos en Gaza, porque Qatar proporciona alimentos a las familias palestinas necesitadas y paga el combustible. ¿Qué dices ante esta acusación?

En primer lugar, denunciamos categóricamente tales afirmaciones. La comunidad internacional sabe lo que estamos haciendo en términos de reducción de tensiones y mediación entre Hamás e Israel. Cada centavo gastado en la reconstrucción y mejora de la situación en Gaza se ha realizado en coordinación con organizaciones internacionales, agencias de la ONU que trabajan en Gaza, pero también podemos decir que la ayuda pasa literalmente por Israel. Los israelíes en este tema siempre han trabajado con nosotros en la ayuda a Gaza. No hay dinero que vaya directamente a Gaza, sin pasar por los israelíes, por los puntos de cruce israelíes, por los bancos israelíes y, por tanto, no hay forma de acusarnos, sin, en este caso, acusar a los propios israelíes de financiar a Hamás, que por supuesto que no tiene sentido.

Estamos desempeñando nuestro papel en la reconstrucción y la ayuda y estamos contribuyendo a crear un clima de paz en esta parte del mundo. Lamentablemente, los ataques que estamos sufriendo son intentos de sabotear estos esfuerzos y son obra de personas que no quieren ver la paz en esta región.