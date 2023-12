Envío de migrantes a Ruanda: dimite el ministro británico de Inmigración

El ministro británico de Inmigración dimitió en la noche del 6 de diciembre por su "profundo desacuerdo" con la política de envío de migrantes a Ruanda. El ala derecha de los conservadores considera que la política no es suficientemente severa.

En su carta de dimisión, Robert Jenrick destaca "profundos desacuerdos con la dirección del Gobierno en materia de inmigración", que ha sido su cartera durante el último año. "No puedo permanecer en mi puesto cuando estoy en profundo desacuerdo con la dirección de la política de inmigración del Gobierno", escribió en X (antes Twitter) este ex aliado de Rishi Sunak, argumentando que su plan "no va lo suficientemente lejos".

Unas horas antes, Downing Street había publicado un proyecto de ley para permitir el traslado del sistema de asilo a Ruanda. Los tribunales habían dictaminado que esta política era ilegal, pero el proyecto de ley permitiría al gobierno considerar legalmente a Ruanda un país seguro, e ignorar así sus compromisos en materia de derechos humanos.

No lo bastante lejos

Para el ministro dimisionario, y para toda la derecha del Partido Conservador en el poder, esta ley de urgencia no va suficientemente lejos: el ala dura esperaba una retirada del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

La partida de Robert Jenrick augura una rebelión del partido durante la votación de la ley, que aún no tiene fecha. En caso de derrota, sería una gran bofetada a la autoridad de Rishi Sunak, a menos de un año de las próximas elecciones y en un momento en que ha prometido reducir la inmigración ilegal.

El primer ministro respondió en una carta que su renuncia era "decepcionante", temiendo que estuviera "basada en un malentendido fundamental de la situación".

¿Qué futuro le espera a Sunak?

En la mañana del jueves 7 de diciembre, la prensa se mostraba pesimista sobre el primer ministro Rishi Sunak. Robert Jenrick ha destronado a Boris Johnson en las portadas de los periódicos, a pesar de que ayer Boris Johnson explicaba su -muy discutida- gestión de la pandemia del Covid-19.

El Daily Express, un tabloide que nunca es parco en frases impactantes, resumió el episodio: "Jenrick se rebela contra el acuerdo de Ruanda". Y es que el exministro considera que la estrategia migratoria del Gobierno no va lo suficientemente lejos: a él y a toda la derecha del partido les hubiera gustado salirse de los convenios internacionales, explica el Times.

Un "circo" en el Gobierno

En el muy conservador Daily Telegraph aparece incluso otra figura de la derecha del partido: Suella Braverman, exministra del Interior, que pocas horas antes de la dimisión de Jenrick prometía al Gobierno el "olvido electoral", precisamente por su estrategia migratoria.

Desde anoche, la oposición laborista denuncia al Gobierno como un "circo", más preocupado por el "postureo" que por el servicio público. En un editorial, el Daily Mail resumía lo que está en juego en esta dimisión, a menos de un año de las próximas elecciones: "¿Dejarán algún día los Tories de pelearse entre ellos, y cuándo empezarán a pelearse con los laboristas?".