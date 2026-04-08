Jurista Paul Maldonado plantea que hermanos Espaillat deben asumir responsabilidad y cumplir condena

Paul Maldonado entiende que una "defensa positiva" ayudaría a responder a la demanda de justicia.

El jurista académico Paul Maldonado consideró que los hermanos Espaillat, propietarios de la discoteca Jet Set, deberían asumir una "defensa positiva" en el proceso judicial que enfrentan por el colapso del techo del establecimiento, tragedia que dejó 236 muertos y cientos de heridos.

A su juicio, los imputados, acusados de homicidio involuntario y enfrentados a múltiples querellas y demandas civiles, tendrían que admitir los hechos que se les atribuyen, acoger la pena máxima prevista en la ley y cumplirla en un centro de corrección, sin recurrir a beneficios como la libertad condicional o la prisión domiciliaria.

El abogado entiende que, ante la magnitud del caso y la cantidad de víctimas, una postura de este tipo contribuiría a aliviar, al menos parcialmente, la demanda de justicia que predomina en la sociedad. Señala que la responsabilidad penal y civil de los acusados "luce evidente", en un proceso marcado por testimonios y pruebas que apuntan en esa dirección.

Maldonado sostiene que la estrategia asumida hasta el momento por la defensa ha incrementado la indignación pública, por lo que recomienda un giro hacia el reconocimiento de los hechos como vía para aportar claridad al proceso y fortalecer la percepción de justicia.

El caso se encuentra actualmente en la fase de juicio preliminar. El Ministerio Público ya concluyó la presentación de la acusación y las pruebas que pretende hacer valer en un eventual juicio de fondo. La próxima audiencia fue fijada para el 20 de abril de 2026, fecha en la que comenzará el conocimiento de las 141 querellas interpuestas por las víctimas.

Posteriormente, la defensa deberá presentar sus argumentos y pruebas a descargo. Concluida esa etapa, el juez decidirá si existen méritos suficientes para enviar el expediente a juicio de fondo.

El jurista también hizo un llamado a los jueces del Palacio de Justicia a agilizar el proceso, ante la expectativa social que rodea el caso y el impacto que ha tenido en el país.

El desplome del techo de Jet Set ha sido calificado como una de las tragedias más graves en la historia reciente de la República Dominicana. El centro nocturno, durante años símbolo de la vida social capitalina, reunía a personas de distintos sectores.

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La noche del colapso, mientras se presentaba el merenguero Rubby Pérez, fallecieron artistas, empresarios, políticos, deportistas y ciudadanos de distintas ocupaciones, sin distinción social.

A casi un año del hecho, el caso sigue siendo un punto de atención nacional, marcado por el duelo de las familias afectadas y una exigencia persistente: que se establezcan responsabilidades y se aplique la ley en toda su extensión.