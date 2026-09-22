Testigos de Jehová podrán donar y recibir componentes de la sangre por decisión personal

Cada testigo de Jehová decide ahora si acepta o dona los componentes principales de la sangre. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

El Cuerpo Gobernante de los Testigos de Jehová anunció un cambio histórico en su postura sobre el uso de los cuatro componentes principales de la sangre, al establecer que cada miembro puede decidir, según su conciencia, si acepta transfusiones de glóbulos rojos, glóbulos blancos, plasma o plaquetas.

La organización también informó que cada Testigo podrá decidir individualmente si dona sangre con el propósito expreso de que sus componentes o fracciones sean utilizados por otra persona.

No modifica postura sobre transfusiones

La decisión no modifica la postura de los Testigos de Jehová sobre las transfusiones de sangre completa, que la organización continúa rechazando por motivos religiosos, basados en su interpretación del mandato bíblico de abstenerse de sangre.

Paul Gillies, portavoz internacional de los Testigos de Jehová en su sede mundial, explicó en un comunicado publicado en la página web de la organización, que las decisiones relacionadas con los componentes sanguíneos corresponden ahora a la conciencia individual de cada creyente.

"Para los testigos de Jehová, la sangre sigue siendo sagrada, y continúan considerando la vida y la sangre como valiosos regalos de Dios", afirmó Gillies. Añadió que las decisiones médicas sobre los componentes sanguíneos son "una cuestión de conciencia entre cada Testigo y su Dios, Jehová".

Cambio en la postura

El anuncio amplía cambios previos de la organización relacionados con las fracciones sanguíneas y el uso de la propia sangre del paciente durante determinados procedimientos médicos. Según la organización, al no abordar la Biblia de manera específica estas decisiones, corresponde a cada persona decidir de acuerdo con su conciencia.

Gillies señaló además que las congregaciones no intervendrán en estas decisiones personales y que los miembros continuarán recibiendo apoyo independientemente de la decisión que adopten.

Los Testigos de Jehová sostienen que buscan recibir atención médica de calidad y que no practican la curación por fe. La organización afirma que sus miembros procuran recibir tratamientos médicos eficaces que respeten sus convicciones religiosas y decisiones personales.

La organización religiosa tiene más de nueve millones de miembros en todo el mundo, distribuidos en congregaciones de más de 200 países y territorios.

Otros cambios importantes

Transición al Cuerpo Gobernante (1976): hasta la década de 1970, la autoridad absoluta residía en el presidente de la corporación Watch Tower (como Rutherford o Knorr). En 1976, el poder directivo y doctrinal se transfirió por completo a un comité colectivo denominado Cuerpo Gobernante, descentralizando la figura presidencial.

Traducción del Nuevo Mundo (1950–1961): dejaron de depender de biblias comerciales y produjeron su propia traducción de las Escrituras. Esta versión destaca principalmente por insertar el nombre "Jehová" en el Nuevo Testamento.

De la imprenta a la era digital (Años 2010): pasaron de ser una de las mayores imprentas del mundo a un enfoque digital masivo. Redujeron drásticamente la impresión física de las revistas La Atalaya y ¡Despertad!, centralizando toda su educación y videos en el sitio oficial JW.org.

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