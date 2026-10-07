La OMS advierte sobre los tratamientos antiobesidad en menores de 10 años

La obesidad infantil se ha incrementando en los últimos años según revela la OMS ( FOTO DE ARCHIVO )

La Organización Mundial de la Salud advirtió este miércoles contra el uso de medicamentos y cirugías en menores de 10 años como solución para luchar contra la obesidad, y por el contrario, ha recomendado otros procedimientos.

El organismo de la ONU publicó este miércoles nuevas recomendaciones sobre la lucha contra la obesidad en menores de 19 años dado su notable aumento en los últimos años. Para los niños y jóvenes de 5 a 19 años la tasa de obesidad ha pasado del 2% en 1990 al 8% en 2024.

"La OMS no recomienda el tratamiento farmacológico, la cirugía bariátrica (cirugía que modifica el estómago o el tracto digestivo) ni los dispositivos para la pérdida de peso en niños de 0 a 9 años", indicó el comunicado.

Los medicamentos contra la diabetes de la familia de los GLP-1 como Ozempic, Wegovy o Mounjaro, son usados hoy en día para adelgazar gracias a la sensación de saciedad que genera la insulina.

Recomendaciones de la OMS

En diciembre de 2025, la OMS recomendó el uso de medicamentos GLP-1 como medicación contra la obesidad para los adultos.

El Departamento de Nutrición y Seguridad Sanitaria de los Alimentos de la OMS aconseja el uso de estos fármacos en adolescentes de 10 a 19 años solamente si todos los demás tratamientos como el cambio de alimentación, de actividad física y estilo de vida no han funcionado en el transcurso de 6 meses.

En cuanto a la cirugía bariátrica para los jóvenes de esa franja de edad puede ser autorizada "bajo ciertas condiciones estrictas en adolescentes que padecen obesidad severa".

La obesidad infantil se ha incrementado

La prevalencia de la obesidad entre niños y adolescentes de 5 a 19 años se ha cuadruplicado desde 1990, al pasar del 2 % al 8 % a nivel global, una evolución que ha llevado a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a elaborar sus primeras directrices para el tratamiento de esta enfermedad en estas edades.

La OMS estima que 170 millones de niños y adolescentes vivían con obesidad en 2024: 70 millones de niños entre los 5 y 9 años, y 100 millones de adolescentes entre los 10 y 19 años.

Las nuevas directrices establecen cómo los sistemas sanitarios y los profesionales deben abordar esta situación cuando reciben a un paciente en esos rangos de edades, y que se debe empezar proponiendo intervenciones que combinen la alimentación, la actividad física y la modificación de conductas que pueden haber llevado al sobrepeso.