Nayib Bukele difunde video que confirma la destrucción de casa de líder de 400 Mawozo en Haití

Operaciones militares en Haití resultan en la destrucción de la residencia de un líder pandillero. ( CAPTURA DE PANTALLA DEL ATAQUE. )

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció este martes la destrucción de la residencia de Wilson Joseph, conocido como Lanmò San Jou, y del cuartel general de la pandilla haitiana 400 Mawozo, mediante una publicación en Instagram acompañada de un video de las operaciones militares.

"Promesas cumplidas... Destruimos la casa de Lanmò San Jou y el cuartel general de la pandilla 400 Mawozo en Haití", escribió el mandatario.

Bukele aseguró que la mayoría de los integrantes de la organización criminal escapó cuando comenzaron las operaciones, sin intentar enfrentarse a las fuerzas militares.

"La mayoría de los pandilleros salieron huyendo sin siquiera intentar pelear. ¡Qué cobardes!", añadió.

El video, de 48 segundos, muestra helicópteros militares sobrevolando distintas zonas de Haití, edificaciones y grandes nubes de polvo que se levantan durante los ataques. Las imágenes, sin embargo, no permiten establecer por sí solas la magnitud de los daños ni el número de personas afectadas.

La publicación se produce después de que el mandatario prometiera destruir la residencia del cabecilla pandillero, cuya ubicación había solicitado públicamente el pasado viernes 6 de noviembre a través de la red social Instagram.

"Denos la dirección exacta y la destruiremos", escribió entonces Bukele en criollo haitiano, en respuesta a una publicación que mostraba una propiedad atribuida al dirigente criminal.

El pasado domingo, unidades de la Policía Nacional de Haití, con apoyo de militares salvadoreños, realizaron una operación contra una vivienda vinculada a Wilson Joseph.

La intervención fue confirmada a Associated Press por Damian Merlo, representante del Gobierno salvadoreño, quien precisó que el cabecilla de 400 Mawozo no fue capturado.

La nueva publicación de Bukele constituye el primer reconocimiento directo del mandatario sobre la destrucción de la residencia y de las instalaciones que identifica como el cuartel general de la pandilla.

Sin embargo, todavía no se ha divulgado un balance oficial de víctimas ni una evaluación independiente de los daños.

La ofensiva salvadoreña en Haití comenzó después de la desaparición de cuatro técnicos aeronáuticos de El Salvador, el pasado 18 de octubre, durante un ataque de grupos armados.

El Gobierno salvadoreño sostiene que los cuatro permanecen con vida, mientras que Wilson Joseph ha asegurado que murieron durante la emboscada. Ninguna de esas versiones ha sido confirmada de manera independiente.

Reacciones y controversias

El anuncio de Bukele coincide con una controversia diplomática entre El Salvador y Estados Unidos por la coordinación de las operaciones militares en territorio haitiano.

Según una investigación publicada este martes por Axios, Washington envió una nota diplomática de protesta al Gobierno salvadoreño el 5 de noviembre, en la que cuestionó la falta de coordinación con la Fuerza de Supresión de Pandillas.

La controversia incluye acusaciones estadounidenses de que disparos atribuidos a militares salvadoreños alcanzaron su embajada en Puerto Príncipe, una responsabilidad rechazada por El Salvador.

Mientras tanto, el primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, tiene previsto visitar El Salvador para discutir el futuro de las operaciones de las tropas salvadoreñas, que mantienen un despliegue de al menos 2,500 efectivos en territorio haitiano.