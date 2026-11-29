Oren Bar-El, embajador de Israel, recordó que los ciudadanos dominicanos no necesitan visado para ingresar a territorio israelí. ( CORTESÍA DE LA EMBAJADA DE ISRAEL )

El embajador de Israel en República Dominicana, Oren Bar-El, cuestionó lo que considera un sesgo de la prensa internacional en la cobertura de su país, al entender que los medios suelen concentrar su atención en los conflictos bélicos y dejan fuera otras dimensiones de la realidad israelí.

En ese contexto, defendió la iniciativa de su misión diplomática de invitar a periodistas, comunicadores y creadores de contenido dominicanos a conocer Israel y compartir sus propias impresiones.

Durante una entrevista con el periodista Robert Antonio, en el programa El Equipo de la Mañana, transmitido por Nítida 106.3 FM y Oriental TV, el diplomático rechazó los cuestionamientos sobre la intención de estos viajes y aseguró que los participantes no reciben instrucciones sobre qué decir ni están sujetos a una agenda informativa impuesta.

Bar-El sostuvo que los invitados tienen libertad para recorrer Israel, conocer su cotidianidad y compartir sus propias impresiones, incluso cuando estas sean críticas. Asimismo, recordó que los ciudadanos dominicanos no necesitan visado para ingresar a territorio israelí.

Cooperación y empoderamiento femenino

En su primera visita oficial a Higüey, el embajador destacó la realización de un taller de Krav Magá, sistema israelí de defensa personal, en el que participaron 30 mujeres de la localidad.

La actividad forma parte de las iniciativas de cooperación orientadas a contribuir al empoderamiento femenino y a la prevención de la violencia de género, mediante herramientas de autoprotección.

En el ámbito económico, Bar-El manifestó el interés de Israel en compartir con República Dominicana sus avances tecnológicos en materia agrícola, especialmente en el aprovechamiento y la administración eficiente del agua.

Como referencia, mencionó la experiencia israelí en el desarrollo de sistemas de riego por goteo que han permitido transformar zonas desérticas en áreas de producción agrícola.

También destacó las inversiones de origen israelí establecidas en San Juan de la Maguana, dedicadas al cultivo y la exportación de tomates cherry hacia mercados de Norteamérica.

Una relación marcada por la historia

Al referirse a los vínculos entre ambos países, el diplomático recordó el papel de República Dominicana durante la Conferencia de Évian de 1938, cuando ofreció recibir refugiados judíos que huían de la persecución en Europa.

Una parte de esos inmigrantes se estableció posteriormente en Sosúa, Puerto Plata, acontecimiento que forma parte de la memoria histórica de las relaciones dominico-israelíes.

Bar-El también abordó el escenario geopolítico de Medio Oriente y las posiciones internacionales sobre Israel en las Naciones Unidas. En ese contexto, reclamó un tratamiento proporcional hacia su país y advirtió sobre las consecuencias del extremismo y el terrorismo, que consideró amenazas compartidas con otras regiones, incluida América Latina.

Turismo e intercambio cultural

El embajador resaltó, además, el intercambio turístico y cultural entre República Dominicana e Israel, y mencionó el interés que despiertan entre los visitantes israelíes la hospitalidad dominicana, su música y su gastronomía.

Entre las experiencias culinarias que valoran los visitantes mencionó platos tradicionales como el mangú.

Asimismo, invitó a los jóvenes dominicanos a conocer Israel y descubrir la diversidad de su oferta cultural, particularmente en ciudades como Jerusalén y Tel Aviv, conocidas por sus actividades artísticas, gastronómicas y nocturnas.

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