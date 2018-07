Haití ante el reto de un presupuesto aceptable por la gente, los políticos y el FMI

PUERTO PRÍNCIPE. Haití tiene el reto de definir un presupuesto que responda a las necesidades de la mayoría de su población, la más empobrecida de América Latina, y que sea aceptado por la dirigencia política y el FMI, días después de que el gobierno suspendiera un alza del precio de los combustibles tras una ola de violencia.

El aumento de los precios de los productos petroleros había sido anunciado el viernes, pero el gobierno debió hacer marcha atrás menos de 24 horas después, tras una serie de protestas que paralizaron al país.

Hasta el domingo, numerosas calles de Puerto Príncipe permanecieron bloqueadas por barricadas. Decenas de comercios fueron saqueados y muchos automóviles resultaron quemados. Al menos cuatro personas murieron en las protestas. La policía no intervino.

Para Luckner Michel, un mototaxista entrevistado por la AFP cerca del palacio presidencial, este aumento no era aceptable: “Ya era demasiado caro, la vida es demasiado cara: nos quieren matar, simplemente. Incluso aunque pudiera pagarlo, tendría que aumentar el costo de mis viajes, la gente no podría pagarlo y yo no tendría clientes”.

“Vivimos en la pobreza, no podíamos soportar un aumento semejante, pero destuir la propiedad de otras personas como lo hemos visto, no, con eso no estoy de acuerdo. Muchos son también trabajadores, y en un día lo pueden perder todo”, se lamentó Claudy Altidor, cerca de Petionville, donde muchos negocios fueron saqueados.

La medida suspendida comprendía el aumento de 38% del precio de la gasolina, de 47% del precio del diésel y de 51% del precio del kerosene. Las autoridades pretendían así suprimir las subvenciones a los productos petroleros, uno de los compromisos asumidos en febrero ante el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El nuevo marco de referencia firmado con el organismo multilateral incluía también llevar la inflación por debajo del 10%.

Desde 2015, la inflación anual oscila en Haití entre el 13% y el 14% y el proyecto de presupuesto para 2018-2019, publicado en junio, la ubica en 13,6%.

Cerca de 60% de los haitianos sobreviven actualmente con menos de dos dólares por día, y esta mayoría pobre de la población es sumamente sensible a cualquier variación de los precios, por mínima que sea.