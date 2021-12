Los deseos del primer ministro de Haití para el 2022

Como el país no ha tenido presidente desde el asesinato de Jovenel Moïse el 7 de julio, fue el primer ministro quien presentó al país las felicitaciones navideñas y los deseos de Año Nuevo. En un mensaje pregrabado, Ariel Henry llamó a la unidad para enfrentar los desafíos del 2022. El primer ministro anunció la formación de un Consejo Electoral Provisional, una nueva constitución y la modernización de la policía nacional.

De no ser por las bandas armadas de Martissant que siguen de luto por las personas que frecuentan la carretera nacional número 2, la fiesta de Navidad se habría realizado sin mayores incidentes en Puerto Príncipe y alrededores. En la mayoría de las áreas del área metropolitana, la gente se reunía para festejar con los medios a mano, incluso si algunas personas decidían quedarse en casa debido a la inseguridad.

En un mensaje con motivo de la Navidad, el Primer Ministro recordó que este año el país perdió al primer ciudadano de la República, el terremoto del 14 de agosto devastó el gran Sur y el trágico accidente del camión-cisterna en Cap-Haitien que reclamó la vida de decenas de personas, como para decir que el año ha sido difícil.

"Tenemos que tener el coraje de mirar dónde estamos y hacia dónde queremos ir", dijo Ariel Henry. quien pidió un acuerdo para, dijo, llevar el barco del país a puerto. “Llegar por el camino de la paz, el diálogo y el consenso. Un nou sispann goumen, un nou sispann batay kont lonbray nou. Pèp ayisyen, an nou mare ren nou pou nou chanje desten peyi nou. Un nou kolapte pou nou plantea cualquier desafío k ap tann nou pandan ane a ”, instó el jefe de la Oficina del Primer Ministro.

Para 2022, el Primer Ministro quiere la formación de un Consejo Electoral Provisional tras su intento en 2021 donde casi todos los sectores se habían negado a enviar representantes al CEP debido en particular a la inseguridad. "An nou tout mete tèt nou ansanm pou nou monte yon Konsèy elektoral san fòs kote, ke tout moun fè konfyans, pandan ke n after fè yon bon pase men nan manman lwa peyi a", invitó.

Él mismo, una autoridad de facto, la única en el poder, el Primer Ministro declaró que el país debe ser dirigido por representantes electos resultantes de "buenas elecciones". Es así en todos los países democráticos ... ”

Para lograr estos objetivos en 2022, el jefe de gobierno indicó que su gobierno se ha comprometido a modernizar la Policía Nacional dotándola de equipos y capacitación adecuados "para que pueda seguir protegiendo a la población y combatirla". ' el anunció.

Fuente: Le Nouvelliste