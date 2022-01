“No pasa un día sin mencionar tu nombre”, dice hijo de Moïse a seis meses de su asesinato

“No pasa un día sin mencionar tu nombre”, manifestó este viernes Joverlein Moïse, hijo del asesinado presidente haitiano Jovenel Moïse, a propósito de cumplirse hoy seis meses del maginicidio, ocurrido en su residencia de Puerto Príncipe.

“No pasa un día sin la dura realidad de tu prematura partida, un día no pasa sin el dolor que me ha dejado tu ausencia. Papá, me haces falta”, agregó el joven en su cuenta de Twitter.

Moïse manifestó que lucha “por justicia para ti, papá, y para el pueblo haitiano”.

Un jour ne passe sans la mention de ton nom, un jour ne passe sans la dure réalité de ton départ prématuré, un jour ne passe sans la douleur que laisse ton absence. Papa, tu me manques. Papa, pour ta justice et celle du peuple haïtien je me bats.#jovenelmoisejustice pic.twitter.com/yCU3FxdYHX — Joverlein Moïse (@joverleinmo) January 7, 2022

Más temprano, la esposa del mandatario, Martine Moïse, reaccionó al apresamiento en Estados Unidos de Mario Antonio Palacios, uno de los implicados en la muerte de Moïse.

“El encarcelamiento en Estados Unidos de uno de los presuntos asesinos del presidente es un paso importante en la dirección de mi búsqueda de justicia para mi esposo”, manifestó la exprimera dama en esa red social.

Dijo esperar “que este hecho sea decisivo para la verdad. Seis meses después continúo mi lucha por que se le haga justicia a Jovenel Moïse”.

7/7/2021 - 7/1/2022, 6 mois depuis l’assassinat du président @moisejovenel. L’enquête piétine en Haïti par manque, entre autres, de volonté politique. L’arrestation et le jugement de Palacios pourront aider à identifier les auteurs intellectuels de ce crime odieux. 1/2 pic.twitter.com/zBE2cZQ5KN — Claude Joseph (@claudejoseph03) January 7, 2022

Al cumplirse seis meses de la muerte del mandatario, el excanciller Claude Joseph calificó la investigación en Haití del magnicidio como “deficiente”, atribuyéndolo a la “falta de voluntad política”.

“El arresto y el juicio de Palacios pueden ayudar a identificar a los autores intelectuales de este atroz crimen”, sostuvo.

L’incarceration aux USA de l'un des présumés assassins du Pdt est un pas important qui va dans le sens de ma quête de justice pour mon mari. Je souhaite que ce fait soit déterminant pour la vérité. 6 mois après je continue mon combat pour que justice soit rendue à Jovenel Moise. pic.twitter.com/ENaCog6eyW — Martine Moïse (@martinejmoise) January 7, 2022

El exfuncionario señaló que no se estremece. “Mi determinación permanece constante: continuar la batalla junto al pueblo haitiano para exigir una explicación del asesinato de nuestro presidente y exigir justicia por Jovenel”, dijo.

