Exsenador haitiano dice que EEUU lo deportó a Haití

El exsenador y excandidato presidencial de Haití Moïse Jean-Charles denunció el martes que fue arrestado en Estados Unidos y deportado a Haití.

Jean-Charles habló brevemente con The Associated Press al llegar al Aeropuerto Internacional Toussaint Louverture en la capital haitiana, Puerto Príncipe. El político lucía angustiado. No quedó claro de momento por qué fue deportado o si enfrenta algún cargo.

Aseguró que las autoridades estadounidenses lo detuvieron el lunes cuando regresaba de Nigeria y que lo interrogaron sobre su reciente viaje a África. Precisó que pasó la noche detenido y que fue deportado el martes.

“Me prohibieron ingresar a Estados Unidos durante los próximos cinco años”, afirmó. “Me cancelaron la visa y me metieron en la cárcel. Es humillante”.

El arresto provocó una pequeña protesta en el barrio Delmas 47 de la capital, donde algunas personas quemaron llantas y arrojaron piedras a los autos que pasaban.

Jean-Charles se postuló para presidente en 2015 y 2016 y era considerado un aliado cercano del presidente Jovenel Moïse, quien fue asesinado en julio de 2021. Anteriormente, fue senador y también se desempeñó como alcalde de la ciudad de Milot, cerca de donde nació Moïse.