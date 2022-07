Sugieren cambio en modelo de la cooperación internacional hacia Haití

Haití todavía no se recupera luego del asesinato de su presidente Jovenel Moïse hace un año, lo que provocó que la crisis política se agravara, las actividades de las bandas armadas aumentaran y que 4.4 millones de personas continúen sufriendo inseguridad alimentaria.

El escenario del país más pobre de América ha provocado una emigración de sus ciudadanos, sobre todo usando embarcaciones frágiles por el mar Caribe, alrededor del continente y que la situación esté en el ojo de atención de la comunidad internacional.

Y es a esta comunidad a la que el presidente Luis Abinader de la República Dominicana le ha pedido actuar con urgencia sobre Haití, con el que comparte la isla La Española, porque la situación escaló a ser un tema de seguridad nacional.

Para Edwin Paraison, director ejecutivo de la Fundación Zile, la situación sociopolítica en Haití “es peor” que durante los últimos años de gestión de Jovenel Moïse. “… un mandatario contestado por la casi totalidad de la clase política y la mayoría de la población, pero apoyado hasta el final por un sector de la comunidad internacional”, consideró Paraison, excónsul general de Haití en la República Dominicana.

Paraison señaló que “no es posible” el desmantelamiento de las gangas en Haití y la organización de elecciones generales, así como la instalación de un gobierno ampliamente consensuado para restablecer la autoridad del Estado sin un cambio de modelo de la cooperación internacional.

“Cuyo protagonismo es parte del problema”, aseguró Edwin Paraison, quien señaló que a un año del asesinado de Jovenel Moïse, el hecho no se ha podido esclarecer porque “implica actores internos y externos”.

La investigación sobre el asesinado de Moïse luce estancada y se conoce sobre su planificación y financiamiento. Hay 40 personas detenidas por su supuesta participación, incluidos 18 exmilitares colombianos. Además, al menos cinco jueces han estado a cargo de la causa por el asesinato sin lograr avances.

Iván Gatón, analista internacional, consideró que, en un “país en caos”, no es posible que se realice una investigación sobre un crimen complejo y que se arrojen resultados sobre lo sucedido en la residencia privada de Jovenel Moïse. “Lo que ha hecho es agudizar la crisis política y económica haitiana. Es algo evidente”, expresó Gatón.

El académico habló sobre un panorama complejo y sombrío en Haití donde, afirmó, no se percibe una élite política con visión común de destino y una élite empresarial comprometida con su país. “Y donde la comunidad internacional se ha desatendido de ese país”, agregó.

Iván Gatón que el problema de Haití no se resuelve con enviar misiones extranjeras o solo tener más personal policía. "Si un país no se desarrolla, no hay forma de bajar las tasas de criminalidad, usted debe crear las condiciones para que no haya tanta desigualdad", manifestó.

"Haití ha demostrado que sin responsabilidad de la comunidad internacional no va a poder salir adelante porque sus élites políticas y económicas han demostrado que no tienen un compromiso con el futuro de ese país. Y que la Repúblicas Dominicana, por compartir el mismo cuerpo de la isla La Española, los problemas haitianos se reflejarán como un cáncer que ha hecho metástasis en todo el cuero geográfico", afirmó.