OEA pide a comunidad internacional un nuevo abordaje para Haití

Biden, “preocupado” por Haití

La vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, aseguró que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, está “preocupado” por la situación de Haití que es “complicada” de abordar y que no se hará de la noche a la mañana. Jean-Pierre habló durante su participación el fin de semana en la convención en Las Vegas de las asociaciones nacionales de Periodistas Negros e Hispanos. “Solo va a llevar tiempo. Sé que no es nada fácil, es una situación complicada, pero vamos a seguir concentrados en ella”, comentó Jean-Pierre, a la pregunta que se le hizo desde el público. La portavoz también indicó que no es solo Estados Unidos, sino que países de la región también deben involucrarse.