Políticos haitianos rechazan Claude Joseph haya sido vinculado a pandilleros y delincuentes

Líderes haitianos en Haití han cuestionaron la decisión del presidente dominicano, Luis Abinader, de prohibir la entrada a República Dominicana del exministro de Relaciones Exteriores de ese país, Claude Joseph, porque según entienden se le vincula a líderes de pandillas violentas que controlan gran parte de ese país, según recoge el periódico haitiano Le Nouvelliste.

“No entiendo que el nombre de un representante de mi país se asocie con los de los líderes de pandillas, es intolerable. Recomiendo al Estado haitiano, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, que tome medidas con el gobierno dominicano para restablecer la situación”, exigió Liné Balthazar, presidente del Partido Haitiano Tèt Kale, sugirió que “el Estado haitiano actúe porque nada impide que lo que le pase a Claude Joseph les pase a quienes dirigen actualmente”.

En otro orden el director ejecutivo de la Red Nacional por la Defensa de los Derechos Humanos (RNDDH) dice que le cuesta entender "el odio de los dominicanos hacia Claude Joseph". “Aunque Claude Joseph fue primer ministro interino durante la administración del presidente Moïse durante la cual hubo muchas violaciones de derechos humanos, nunca hubo un archivo que revelara alguna relación del Sr. Joseph con bandidos. Ponerlo en una lista con líderes del G-9 y del G-Pèp es un incidente grave”.

El exsenador de Artibonite Youri Latortue consideró "repugnante", según recoge Le Nouvelliste la medida: “Como ex primer ministro interino, no podemos aceptar que el nombre de Claude Joseph aparezca en esta lista junto con los de los líderes de las pandillas. Es una afrenta”, criticó Youri Latortue.

Por su parte, el exdiputado Abel Descollines consideró que el gobierno haitiano no debe permanecer indiferente ante tal decisión. “Es una decisión que puede contribuir a empañar la imagen y reputación de Haití. En el marco de las relaciones diplomáticas entre las repúblicas, el gobierno debe llamar al canciller dominicano para aclarar y remediar esta afrenta”, deseó el exparlamentario.

RELACIONADAS

Mientras que el representante del Colectivo de Exdiputados (CADOA), Abel Descollines, considera que la medida "es una decisión del Estado dominicano y que va en perjuicio de la nación haitiana. Si Claude Joseph no tiene nada que reprocharse, debe apelar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, juzgó.

El exprimer ministro interino de Haití, Claude Joseph, declaró al enterarse de la situación, que es “un honor” que el gobierno dominicano le haya prohibido la entrada a la República Dominicana junto a 12 líderes de bandas haitianas.

“El presidente Luis Abinader me prohibió el ingreso a República Dominicana. Me cataloga como el enemigo número 1 de los racistas dominicanos. No es una sanción. Es un honor. Lo recibí en nombre del padre Desalin, Tousen y Kristóf. Seguiremos luchando por construir el país en las dimensiones de la historia”, dijo el exfuncionario haitiano en dos mensajes publicados en su cuenta de Twitter.

En el mismo paquete en que se incluyó a Joseph figuran personas vinculadas a las bandas armadas de Haití, las que mantienen en zozobra a la población con sus enfrentamientos y los indiscriminados secuestros que están a la orden del día.

Uno de ellos es Jimmy Chérizier, alias Barbecue, un expolicía conocido por conformar la federación criminal de nueve pandillas, G9 y Familia, una de las más poderosas de Puerto Príncipe, capital haitiana. A Chérizier se le señala de participar en la masacre de La Saline, que dejó al menos 71 muertos.

Otro en la lista es Joseph Wilson conocido como Lanmo San Jou, de la banda 400 Mawozo. Contra Wilson hay cargos de homicidio, intento de asesinato, secuestro, robo de autos y rapto de camiones con mercancías. La banda 400 Mawozo se dio a conocer internacionalmente el año pasado tras el rapto de 17 misioneros extranjeros: 16 estadounidenses y uno de Canadá.

Vitel’Homme Innocent, mejor conocido como Vitelom, es otro señalado de ser líder de una banda que opera principalmente en Torcelle. Medios locales de Haití reportaron a finales de julio pasado que Innocent fue herido durante un operativo policial. En enero de 2021 la Policía Nacional de Haití emitió una orden de búsqueda en contra de Innocent, a quien se le acusa de homicidios, intento de homicidio, secuestro y robo de vehículo.

En estas órdenes de captura de la policía haitiana figura Renel Destina, de la banda Grand Ravine, que opera en el barrio homónimo, una sección de la comuna de Croix-des-Bouquet. Esta pandilla formaba parte del G9 y siendo parte de esa coalición secuestró a Wolf Hall, un empresario de lotería, en el año 2020.

Destina, conocido como Ti Lapli, es buscado por asesinado, intento de asesinato, secuestro, robo de vehículos y de vehículos con mercancías. Es también al líder de esta banda que se le atribuye el secuestro de los hermanos dominicanos Maicol Enrique y Antonio Campusano, en febrero de 2021.

Es buscado por las autoridades haitianas Celestin Claudy, mejor conocido como Chen Mechan, por asesinado, tenencia ilegal de armas de fuego y conspiración. Es señalado también por ser el cabecilla de la banda Chen Mechan, que opera en la zona de Carrefour-Tabarre.

Esta es la banda que protagonizó, junto a su rival 400 Mawozo, un estallido de la violencia en abril pasado, con enfrentamientos que dejaron decenas de víctimas y cientos de desplazados en Cité Soleil.