El resurgimiento del cólera en Haití amenaza a 1.2 millones de niños

El regreso del cólera en Haití pone en peligro la salud y el bienestar de 1.2 millones de niños que viven en la capital, Puerto Príncipe, advirtió este miércoles el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, en inglés).

Unicef vincula la aparición de la enfermedad con la incertidumbre, el costo de la vida y la inseguridad en que vive sumido el país con las actividades de las bandas armadas, lo que restringe la prestación de servicios básicos en los hospitales y en las instalaciones de suministro de agua.

A esto se suma que 17 de las 22 principales estructuras sanitarias corren el riesgo de cerrar por falta de combustible y 50,000 niños, adolescentes y recién nacidos podrían no recibir atención médica en las próximas semanas.

“Las familias no pueden comprar jabón para lavarse las manos, la basura no se recoge en las calles, los centros de salud están cerrados o no pueden funcionar. Todos estos ingredientes han convertido a Haití en una bomba de tiempo para el cólera. Ahora ha explotado", describió Bruno Maes, representante de Unicef en Haití.

El cólera es una enfermedad bacteriana que, por lo general, se propaga a través del agua contaminada con el bacilo Vibrio cholerae y provoca diarrea aguda; y puede ser mortal en cuestión de horas.

Maes alertó que el cólera puede propagarse fácilmente como un incendio por todo Haití si la población continúa sin tener acceso a los servicios básicos de salud, agua e higiene, o estos tienen un acceso limitado, debido a la inseguridad.

“Para reducir los riesgos de un brote importante, nuestra preocupación más urgente no es solo comprar y suministrar agua potable, cloro y jabón, sino encontrar la manera de llegar a las familias más pobres de las zonas controladas por las bandas”, agregó.

El organismo internacional informó que se han registrado siete muertes en Haití por el cólera y se confirmaron cinco casos positivos. La organización no gubernamental (ONG) Médicos Sin Fronteras informó hace poco la muerte de un niño de tres años.

Médicos Sin Frontera también comunicó que, al 3 de octubre, ingresó a 68 pacientes en la unidad de Brooklyn y en los centros de Cité Soleil y Turgeau y que abrió unidades de tratamiento del cólera en Puerto Príncipe para dar una "respuesta urgente".

Alerta epidemiológica

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) publicó una alerta epidemiológica por el cólera en Haití, la cual destacó que debido a que la violencia de las pandillas dificulta el acceso a las zonas afectadas. Esto provoca que la evaluación oportuna de la situación epidemiológica “es compleja”.

El transporte de muestras biológicas desde los establecimientos de salud hasta los laboratorios de referencia también podría verse afectado por la falta de combustible. La OPS recomendó a sus Estados miembros reforzar la vigilancia para la detección oportuna de casos y actualizar sus planes de preparación y respuesta.

ONU ofrece apoyo

El secretario general de la ONU, António Guterres, expresó estar “profundamente preocupado” por la salud y la seguridad de la población haitiana tras la confirmación de los casos positivos de cólera y varios casos sospechosos en la capital.

Guterres aseguró que la ONU “está lista” para desplegar equipos de respuesta de emergencia para apoyar a las comunidades afectadas tan pronto como se garantice el acceso seguro y se liberen los suministros de combustible.

El secretario general pidió acceso inmediato y sin trabas al campo para facilitar la entrega de combustible con fines humanitarios y llamó a todas las partes interesadas para que trabajen juntas en este momento de crisis, para garantizar que los avances logrados en los últimos 12 años en la lucha contra el cólera no se deterioren.