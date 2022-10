Analista: pedido de pandillero Barbecue es porque el "Estado haitiano no existe"

El pedido del líder pandillero haitiano, Jimmy Cherizier, alias Barbecue, de una amnistía y cargos dentro del gobierno para acceder a desbloquear las vías de acceso a la principal terminal petrolera del país "es legítimo" en el marco del gobierno actual, considera el economista y analista político Joseph Harold Pierre.

La opinión de Pierre es que a nivel moral y de trabajo a favor del pueblo entre el gobierno actual y las bandas no hay muchas diferencias a nivel, y eso es “indicador de que, como he venido diciendo desde hace mucho, el estado haitiano es totalmente inexistente”.

Pero una opinión diferente tiene el exdiplomático Edwin Paraison, quien considera que los grupos criminales no pueden aspirar a puestos de dirección del Estado.

“Deben responder por los hechos sangrientos de los cuales son responsables. La Policía Nacional Haitiana, con el apoyo logístico y tecnológico de la comunidad internacional, debe definir el plan adecuado para enfrentar a esos criminales”, afirmó Paraison.

Joseph Harold Pierre entiende que el problema es que el Estado haitiano no existe. “Ahora, a la hora de construir un nuevo gobierno, digamos un nuevo Estado haitiano, evidentemente una banda paramilitar de ninguna forma puede pedir cargo dentro del gobierno, pero con respecto al gobierno actual es legítimo que las bandas pidan cargos porque no hay muchas diferencias entre el gobierno y las bandas y todo es señal de que el Estado no existe y el Estado no existe porque no hay liderazgo político”, dijo Pierre.

Es por esto que Pierre insiste en que para salir de la crisis es necesaria una intervención extranjera, porque la policía haitiana no tiene la capacidad técnica, no tiene los medios financieros y las autoridades haitianas no tienen voluntad política para resolver la crisis, porque ellos se alimentan de la crisis.

“Y en este caso, la comunidad internacional tiene la capacidad técnica, tiene los medios financieros, pero no tienen voluntad política y mi propuestas es que en Haití, personas competentes, capaces y respetadas hagan el lobby ante la comunidad internacional en Washington, para que la comunidad internacional tenga otra visión de Haití, porque actualmente la comunidad internacional no está interesada en Haití, eso está claro y que haya un nuevo gobierno de transición que oriente a la misión de paz, porque si la misión se hace con el gobierno actual será un fracaso como en 2004”, afirmó el también economista.

Pierre aboga por un nuevo liderazgo que dice ha comenzado a surgir en Haití y que podría contar con el favor del pueblo. Es como la luz que ve al final de túnel, ya que afirma los políticos actuales en Haití todos quieren ser presidentes o dirigir y no tienen vocación para negociar y una muestra de eso es que existen más de 200 partidos políticos.