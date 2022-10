Las sanciones en Haití envían mensaje a financistas de bandas

Una efectiva aplicación de sanciones a pandilleros haitianos es algo que se ve “cuesta arriba”, aunque es un mensaje que se envía desde el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de que se le está prestando la “atención debida” a las múltiples crisis que acorralan a Haití, sobre todo de seguridad.

“Esto sirve de advertencia a sectores que, tras bastidores, han apoyado ese desorden en Haití, que han apoyado a esas pandillas”, comentó el analista Iván Gatón, consultado por Diario Libre.

El académico destacó que el sistema de sanciones es una forma de cercar a los financistas de las bandas, las que mantienen en zozobra a la población con sus enfrentamientos y secuestros.

“Que tengan claro que no van a tener la manera de poder disfrutar de los bienes que pueden conseguir en base a toda esa barbarie que ocurre en Haití”, agregó.

El pasado viernes el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó por unanimidad una resolución en la que se establece un sistema de sanciones contra Haití, que incluye la congelación de activos, la prohibición de viajar y el embargo de armas.

El documento, presentado por Estados Unidos y México, contiene un anexo en el cual designa como sujeto de las sanciones al expolicía y líder pandillero Jimmy Chérizier, alias Barbecue, cabecilla de la alianza de bandas armadas G9 an Fanmi e Alye, quien “ha participado en actos que amenazan la paz y la estabilidad, y dirigido o cometido atropellos graves de derechos humanos”.

En diciembre de 2022 el Departamento del Tesoro de Estado de Estados Unidos aplicó sanciones en contra de Barbecue, y otras personas en Haití, según lo establecido en la Ley Magnitsky sobre Responsabilidad de Derechos Humanos, y los acusó de ser “perpetradores de graves abusos a los derechos humanos”.

Entiende que no funcionará

El politólogo haitiano Joseph Harold Pierre consideró que las sanciones "no funcionarán" sobre los pandilleros porque son “demasiado laxas, demasiado flexibles”. Al desglosar las tres medidas, Harold Pierre indicó que los pandilleros no salen del país, consideró que no tienen con cuentas bancarias a su nombre, ni en Haití, ni en el extranjero.

Y, sobre el embargo de armas, dijo que se trata de un problema regional el tráfico de armas y que, para ayudar a Haití, se debe comenzar con ordenar las aduanas. “Lo único es que podrían jugar un papel un poco disuasivo con respecto a los financiadores que pueden tener miedo a ser afectados por una u otra medida”, consideró Harold Pierre, quien también es economista.

¿Es posible una intervención militar?

Para salir de la situación que se vive en Haití, Joseph Harold Pierre estimó que es necesaria la intervención de la comunidad internacional a través de una fuerza militar “bien definida”. Pero previamente, dijo que debe existir un acuerdo entre los actores políticos para que se establezca un gobierno de transición con personas competentes y moralmente prestigiosas.

Fue el primer ministro de Haití, Ariel Henry, quien primero pidió el 7 de octubre pasado el despliegue inmediato de una fuerza internacional especializada para reforzar temporalmente los esfuerzos de la Policía Nacional Haitiana en su lucha con las pandillas y para frenar la crisis humanitaria en todo el país.

Un día después, el secretario general de la ONU, António Guterres, presentó en una carta al Consejo de Seguridad de la ONU las opciones para apoyar a Haití. En el documento recomendó que uno o varios países miembros podrían desplegar una fuerza de acción rápida para apoyar a la Policía Nacional de Haití.

Creación de comité Con la resolución 2653 se crea un comité de sanciones en Haití para verificar la implementación de las medidas. El comité será el responsable de designar a las personas y entidades que estarán sujetas a las medidas de sanción, que se aplicarán durante un período inicial de un año. También debe entregar un primer informe con recomendaciones al Consejo de Seguridad en un plazo de 60 días, para luego presentar un reporte anual. El comité será asistido durante 13 meses por un panel de expertos, que será conformado por el secretario general de la ONU, António Guterres.

Al respecto, México y Estados Unidos también elaboran una segunda resolución que refiere a una misión de asistencia internacional, ajena a la ONU, de alcance limitado y liderada por un país aliado y con experiencia.

El analista Iván Gatón no ve probable que se apruebe una intervención militar en Haití a través de la ONU debido al contexto geopolítico y las reservas ya emitidas por China y Rusia, quienes son miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, al igual que Estados Unidos.

"Ante los inevitables efectos negativos que repercutirán con migración haitiana en la región, dada la crisis alimentaria y la crisis energética que seguirá agudizándose por la guerra en Ucrania, puede ser posible que tanto China como Rusia obtemperen ante ese pedido", estimó Gatón.

La venta de combustible

La crisis de combustible en Haití se extiende hasta la República Dominicana con el contrabando de gasolina entre haitianos y dominicanos. Esta actividad ilícita ocurre hasta por vías marítimas, de acuerdo con informaciones obtenidas por este medio.

Los contrabandistas compran el combustible subsidiado en las estaciones ubicadas en la zona fronteriza del lado dominicano. Llenan los tanques de las motocicletas y otros vehículos y luego trasvasan la gasolina a tanques y galones para venderla en Haití.

Ante la situación, en el municipio dominicano Dajabón se tomaron medidas como restricciones para comercializar combustibles a vehículos con placa de Haití.

Hace más de un mes que Jimmy Chérizier mantiene bloqueado el acceso a Varreux, la principal terminal de combustible del país, lo que ha paralizado la economía del país por la falta de combustible en las calles de Haití.

¿Vender combustible a Haití?

Sobre si la República Dominicana, como Estado, puede aprovechar la ocasión para venderle combustible a Haití, el analista Iván Gatón consideró que debe ponderar “muy bien el tema” y tomar la decisión que mejor se ajuste a sus intereses estratégicos.

El economista Luis Vargas, miembro de la Unidad de Estudios de Haití adscrita al Centro de Estudios P. Alemán de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), consideró que se pudo crear un programa de ayuda Haití para llevar combustibles a infraestructuras críticas, como hospitales.

Vargas, sin embargo, aclaró que, a nivel privado, desde la República Dominicana hacia Haití se reexporta el combustible. El pasado jueves, la agencia Reuters informó que el Gobierno dominicano habría aprobado una petición de una empresa para exportar 20,500 galones de diésel hacia Haití por vía terrestre para su uso en tres hospitales y una fábrica.

De acuerdo con la agencia, el Ministerio de Industria y Comercio de la República Dominicana describió la operación de la empresa AFA Trading como una "reexportación", señalando que el combustible fue originalmente importado a la República Dominicana.