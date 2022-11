Agencia de la ONU pide a países parar las deportaciones de haitianos

La ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, emitió un comunicado en el que insta a los Estados de la región y de otras zonas que suspendan el retorno forzado de la población haitiana a su país, por “la devastadora crisis humanitaria y de seguridad en Haití”.

“La violencia (incluida la violencia sexual), los secuestros, los saqueos y los bloqueos de carreteras perpetrados por grupos armados, así como el reciente brote de cólera, han agravado una situación humanitaria ya dramática en Haití, marcada por la aguda inseguridad alimentaria, la escasez de combustible, y la falta de atención médica y saneamiento. Millones de niñas y niños no pueden ir a la escuela, padecen desnutrición y viven con miedo”, dice el organismo en el documento.

Esta petición se produce días después de que la subsecretaria de Seguridad Ciudadana, Democracia y Derechos Humanos de los Estados Unidos, Uzra Zeya, instara al Gobierno dominicano a “prestar servicios a todas las personas vulnerables, incluidos los haitianos y los dominicanos de ascendencia haitiana”.

El ACNUR toma como referencia lo expresado por la Oficina de Derechos Humanos de la ONU sobre las violaciones sistemáticas de los derechos y la incesante violencia armada que han precipitado el descenso del país a su “peor situación humanitaria y de derechos humanos en décadas”.

“Ante esta situación tan preocupante, exhorto a todos los Estados a que se solidaricen con Haití y les pido que no devuelvan a la población haitiana a un país que es extremadamente frágil”, declaró el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, Filippo Grandi.

Considera que las personas haitianas ( mujeres, niñas, niños y hombres) que están fuera del país y que son devueltas a él pueden enfrentar nuevos desplazamientos, así como riesgos de seguridad y de salud que atentan contra sus vidas.

"Ante esta situación tan preocupante, exhorto a todos los Estados a que se solidaricen con Haití" Filippo Grandi Comisionado ACNUR “

El comisionado del ACNUR agrega que el traslado forzado de personas a un lugar en el que existe el riesgo de que sufran persecución, tortura u otros daños graves o irreparables equivaldría a una “devolución”, que está explícitamente prohibida por el derecho internacional de los refugiados y de los derechos humanos.

“El derecho internacional también prohíbe las expulsiones colectivas y las detenciones arbitrarias asociadas a ellas”, agrega.

La ACNUR recuerda a los Estados que las personas haitianas que deseen solicitar protección internacional deben tener acceso a procedimientos de asilo justos y eficaces.

“En vista de la grave situación actual, animamos a los gobiernos a que garanticen que los haitianos tengan acceso a servicios de protección y apoyo, independientemente de las razones por las que hayan abandonado su país. En el caso de las personas que no cumplan los requisitos para recibir protección como refugiadas, esto puede lograrse mediante la concesión de protección complementaria, protección temporal, admisión humanitaria u otros acuerdos de estancia legal hasta que la situación de seguridad en Haití permita un retorno seguro”, dice el organismo.

El alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Volker Türk, pidió ayer soluciones urgentes para la crisis humanitaria que atraviesa Haití.

El país americano “está al borde del abismo”, afirmó Türk, quien solicitó que las acciones que se lleven a cabo en el país aborden las causas profundas de la crisis haitiana y permitan un futuro “sostenible”.

El alto comisionado pidió al Gobierno que se comprometa firmemente con el fortalecimiento de la justicia en el país y recordó que las fuerzas policiales “deben respetar los principios de precaución y proporcionalidad en todo momento”.

En línea con Türk se ha expresado el alto comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados, Filippo Grandi, quien pidió a los gobiernos que no realicen devoluciones forzosas de haitianos a su país de origen por el “riesgo vital” que encarnarían estas acciones.

En los últimos meses, bandas armadas han bloqueado el acceso a los principales puertos de Haití, lo que ha agudizado la crisis humanitaria en el país caribeño donde prácticamente la mitad de la población (4.7 millones de personas) sufre niveles de malnutrición aguda.

Además, los casos de cólera en el país han repuntado, registrándose 2,600 sospechas de contagios en las últimas semanas, mayoritariamente de niños.

Consultado sobre el informe, el canciller dominicano Roberto Álvarez, dijo a Diario Libre: "No tenemos reacción alguna al comunicado, por el momento". Dijo que tampoco había cambios en la política del gobierno dominicano.

Rechazan las “pretensiones” de la ACNUR

Inmediatamente se publicó el informe de la ACNUR diversas personalidades expresaron sus opiniones con relación al tema a través de las redes sociales. En su cuenta de Twitter el exjuez del Tribunal Constitucional Jottin Cury escribió que: “La ONU pretende que no se repatríen haitianos, mientras todos los países se deshacen de ellos.

“Debería preocuparse por una intervención humanitaria a fin de reconstruirlo. Una sola le costó más de un millón de pesos al Estado dominicano por el cólera. Eso es inadmisible”.

Mientras que el abogado y exlegislador Vinicio Castillo Semán consideró que si se acepta el pedido del organismo de la ONU sería un llamado para que los haitianos entren en masas al país.

“Aceptar pedido ONU RD No repatríe ilegales haitianos = a efecto llamado para que vengan en masas. Y convertir RD en campo de refugiados. @luisabinader”, escribió el abogado en su cuenta personal de Twitter.

“A mi amigo Pte @luisabinader: O enfrentamos ésta pretensión absurda ONU o perderemos nuestro país. A Ud le corresponde comandar esa defensa y decirle a ONU que No! Que RD No puede renunciar a su soberano derecho repatriar haitianos ilegales. Que con Ud No cuenten para eso !”, escribió en otro mensaje Castillo Semán.

Este es el mismo planteamiento que han expresado también a través de Twitter personalidades de diferentes áreas del saber y de los llamados nacionalistas.