Lo que tienes que saber sobre la oposición en Kenia a liderar una misión en Haití

Luego de que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) diera esta semana luz verde a una intervención armada en Haití, en Kenia, país que se ha ofrecido a liderar esa fuerza multinacional, han surgido críticas de líderes de esa nación africana que consideran la misión como riesgosa.

¿Qué ha pasado con la fuerza multinacional de seguridad en Haití aprobada por la ONU?

En Kenia, que se ha comprometido a encabezar la fuerza, se ha generado una gran controversia sobre los planes de enviar policías a Haití para luchar contra las pandillas. Incluso, el canciller Alfred Mutua fue destituido por el presidente William Rufo días después de que hablara extensamente sobre la fuerza multinacional que encabezarían los mil policías kenianos y de la que dijo combatirían las bandas armadas.

¿Y quiénes se oponen al despliegue de los policías de Kenia?

El principal líder de la oposición, Raila Odinga, fue el último en oponerse a la medida, diciendo que el despliegue pondría en riesgo las vidas de la policía keniana. Luego, se ha desatado una controversia sobre si el parlamento debe o no aprobar el envío de la fuerza policial.

¿Y qué ha dicho Odinga sobre el tema en concreto?

En una entrevista con la empresa privada KTN News, dijo que la situación en Haití era demasiado peligrosa para la policía de Kenia. "Cuando empiecen a llegar ataúdes aquí, nos arrepentiremos. Haití es peligroso y existe la posibilidad de que nuestra policía tenga problemas allí".

¿Solo Kenia enviará fuerzas?

No, Jamaica, Barbados y Bahamas se han comprometido a suministrar efectivos y, en Santo Domingo, el presidente de Surinam dijo que su país también participará en la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad en Haití, que Estados Unidos financiará con 200 millones de dólares.

¿Continúan los planes pese a la situación en Kenia?

Kenia no se ha referido oficialmente al tema luego de la destitución de Mutua y las declaraciones de la oposición, por lo que se entiende que los planes continúan aunque quizás no con la misma celeridad. Se esperaba que la misión comenzaría a operar a más tardar el mes próximo o en diciembre.

¿Qué saben los kenianos?

"¿Cuál es la misión en Haití?", planteó Emiliano Kipkorir Tonui, veterano de varias misiones de paz que supervisó contingentes kenianos en Liberia, Timor Oriental y la antigua Yugoslavia, entre otros países.

"Los kenianos deben ser informados. Los dirigentes deben responder al pueblo", dijo a AFP este general en retiro.

Murithi Mutiga, director del programa para África del centro de estudios International Crisis Group, dijo que la misión de Haití es "inusualmente riesgosa".

Resaltó los desafíos de seguridad en Haití por las bandas en áreas densamente pobladas, ya que conocen muy bien el terreno.

Según Tonui, los policías kenianos "no están entrenados como los militares para leer un mapa. No están entrenados en comunicaciones. No están entrenados para manejar armas como ametralladoras".