Guy Philippe pide apoyo al Ejército y la Policía de Haití para armar una revolución

Tras realizar un llamamiento a la desobediencia civil, el exsenador Guy Philippe solicitó a la Policía y al Ejército de Haití apoyar al pueblo en lo que calificó como una revolución para cambiar el gobierno de ese país.

En su mensaje, Philippe sostuvo que no viene a dar un golpe de Estado, sino a decirle al pueblo que debe ser el promotor de su propio cambio y que debe participar y que debe entender que ese es su trabajo.

"Hemos conversado con el pueblo en varias oportunidades, y donde quiera que vamos el pueblo dice estar de acuerdo en que debe hacerse un cambio radical en el funcionamiento del país, el pueblo lo ha aceptado y lo quiere", sostuvo.

En su llamado también exhortó a la Policía Nacional que tiene la obligación de acompañar al pueblo, ya que está para proteger y servir, a la vez de pedirles que no acepten intimidaciones con amenazas de cancelación.

"Le pido al Ejército haitiano, al BSAP, a la Policía, acompañar a su pueblo, ayuden a su pueblo, su pueblo les necesita, no somos enemigos, ustedes nacen del pueblo y es su deber ayudar a la población a salir de la situación en la que se encuentra, para sacar a ese gobierno lambón, en realidad no sé qué nombre ponerle por esta situación tan grave, para sacarlos de nuestras vistas y darle a Haití una nueva oportunidad", dijo.

Desobediencia civil

Philippe pidió al pueblo lanzarse a las calles y cerrar las oficinas gubernamentales, y quitarles las llaves a quienes usan vehículos pagados con el dinero público.

"Hoy les pido aplicar la desobediencia civil, no cumpliremos con los pagos de todo lo que representa al gobierno, todo lo que tenga que ver con el gobierno lo cerraremos, todas las direcciones departamentales, salvo las esenciales como los hospitales, la Policía, las demás las cerraremos y entregaremos las llaves a la Policía", indicó.

Pidió también no destruir ni quemar nada, ya que entiende las instalaciones o vehículos del Estado pertenecen al pueblo.

"Todos aquellos que andan en vehículos del Estado, haciendo nada, le quitaremos las llaves del vehículo, no destruiremos nada, porque eso ha sido adquirido con nuestro dinero, porque esos vehículos están para servirles al país, las instalaciones están para servirle al país, no quemaremos nada, no destruiremos nada, pero si los tomaremos y neutralizaremos a cualquier agente de los que tiene Ariel Henry para intimidar", manifestó.

Puso el ejemplo de Sri Lanka, donde las personas entraron a la casa del primer ministro y dijo que así deben hacer en Haití.

Tras su llamamiento, este lunes haitianos de diferentes localidades salieron a las calles a solicitar la renuncia del primer ministro, Ariel Henry.