Operador del puerto de la capital de Haití anuncia suspensión de actividades por "disturbios"

Primero las pandillas bloquearon las carreteras a la capital de Haití. Luego atacaron el aeropuerto. Ahora han irrumpido en el principal puerto de la ciudad, cortando a la capital una de las últimas líneas vitales que le quedaban para alimentos y suministros mientras el país se tambalea hacia el colapso.

El miércoles por la noche, decenas de pandilleros irrumpieron en la terminal portuaria más importante de Puerto Príncipe, saqueando contenedores, dañando el aparato de seguridad del puerto y obligando a la terminal a suspender sus operaciones indefinidamente, según Philippe Coles, presidente de Caribbean Port Services, que opera la terminal.

"Es una parálisis total en este momento", dijo Coles en una entrevista con The Washington Post. "Las pandillas tienen el control. Ellos tienen la sartén por el mango".

El cierre del puerto podría tener consecuencias desastrosas para una capital que ahora está controlada en un 80 por ciento por pandillas que, durante la última semana, han aterrorizado a los residentes con una ola de asesinatos, secuestros y ataques a estaciones de policía.

Miles de reclusos escaparon de las dos prisiones más grandes durante el fin de semana.

El hedor de los cadáveres en las calles ha llevado a algunas familias a abandonar sus hogares, dicen activistas de derechos humanos. Los pandilleros han rodeado el aeropuerto internacional, obligando a suspender las operaciones de vuelo, y han incendiado estaciones de policía. Los bloqueos de carreteras de las pandillas en todo el país han hecho casi imposible llegar a la capital por tierra.

La frontera del país con la República Dominicana está cerrada. Ni siquiera el asediado primer ministro del país ha podido regresar a su país. A principios de esta semana, voló a Puerto Rico.

"Todo se ha detenido. Los suministros médicos y los alimentos no pueden llegar a Puerto Príncipe. En este momento no se puede entrar nada por mar, por aire o por carretera", dijo un gerente del sector naviero, que pidió permanecer en el anonimato porque no estaba autorizado a hablar con los periodistas. "Es un desastre. El hambre será el siguiente paso".

En un día cualquiera, alrededor de 5,000 contenedores se almacenan o transportan a través del puerto principal de la ciudad, APN, lo que representa entre el 80 y el 90 por ciento del tráfico de contenedores a la capital, dijo Coles. Si bien otros puertos fuera de Puerto Príncipe siguen funcionando, las entregas a la capital se hacen casi imposibles debido a los bloqueos de carreteras de las pandillas. En un país que importa la mayor parte de lo que consume, los contenedores del puerto transportan productos alimenticios cruciales (arroz, pasta, leche, verduras frescas), así como suministros médicos.

APN también está sirviendo como una terminal costera de embarque de combustible y otros suministros para el norte y el sur, con el acceso por carretera interrumpido por múltiples puestos de control de pandillas, dijo Ann Hauge, gerente de un puerto internacional que tiene como objetivo servir a la costa sur de Haití.

"Si fueras un jefe de pandilla, definitivamente irías tras APN", dijo Hauge. "Es la vena yugular de la economía de Haití".

Los defensores de los derechos humanos advierten que el aislamiento del país podría empeorar una crisis humanitaria ya grave en el país más pobre del hemisferio.

"Estos barcos son los diques secos con la mayoría de los contenedores de alimentos", dijo Mercy Corps en un comunicado. Si no podemos acceder a esos contenedores, Haití pasará hambre pronto".

Jean-Marc Biquet, director de Médicos Sin Fronteras en Haití, dijo que el país enfrenta un gran riesgo de escasez de medicamentos y sangre en las próximas semanas.

"Muy pronto, si no hay una apertura aérea, portuaria o vial, todas las instituciones hospitalarias, incluida Médicos Sin Fronteras, no podrán continuar brindando atención", dijo Biquet.

El ataque armado en el puerto se produjo días después de que las pandillas sabotearan la planta de energía de la terminal, cortando su electricidad y potencialmente causando que los productos alimenticios frescos cruciales se echaran a perder, dijo Coles. Luego, el martes, pandilleros dispararon y mataron a un guardia de seguridad del puerto mientras intentaban llegar a la planta de energía una vez más.

A medida que el puerto se ha enfrentado a un ataque tras otro, los empleados ocasionalmente han tomado la medida desesperada de apilar contenedores uno encima del otro para crear una barricada contra las pandillas. Pero el miércoles por la noche, eso era imposible.

"El equipo de seguridad estaba básicamente bajo asedio", dijo Coles. "Cuando tienes un grupo de 50 o 100 matones que vienen con estas armas de guerra, estas ametralladoras, rompen cualquier fuerza de seguridad que tengas".

Vehículos armados de la policía controlan el perímetro de la comisaría incendiada el día anterior por bandas armadas, en Puerto Príncipe, Haití, el 6 de marzo de 2024. La capital de Haití fue cerrada en gran medida el 4 de marzo de 2024 y los residentes solo se aventuraron a salir para comprar lo esencial, según testigos periodistas de la AFP, mientras las autoridades imponían el estado de emergencia después de que un ataque a una prisión liberara a miles de reclusos.

Agentes de policía patrullan fuera de la sede de la policía mientras Haití continúa en estado de emergencia, en Puerto Príncipe, Haití, el 6 de marzo de 2024.

Coles dijo que aún no había evaluado los daños ni cuántos contenedores se rompieron. Recibió informes de pandilleros deambulando por la terminal y robando mercancía alrededor de las 3 a.m. El puerto no estuvo "libre de pandillas" hasta el jueves por la tarde.

Los soldados llegaron al puerto, pero Coles dijo que el ejército no estaba "lo suficientemente bien equipado para luchar contra este tipo de operación de pandillas". La policía también tuvo problemas para luchar contra las pandillas en la madrugada.

"Con toda esta actividad de pandillas, la policía está dispersa", dijo Coles. "Básicamente tuvieron que tomar una decisión: aeropuerto o puerto. Creo que eligieron el aeropuerto".

Los pandilleros lograron irrumpir en la terminal portuaria en cinco o seis lugares diferentes, incluida la puerta principal, y para el jueves por la tarde la terminal aún no estaba completamente asegurada. Es probable que las pandillas regresen. Coles dijo que podría ser posible reanudar las operaciones en el puerto dentro de 24 a 48 horas, pero solo si la policía logra asegurarlo. Incluso entonces, no está claro cuándo el puerto podrá restaurar la energía.

"Estoy seguro de que las pérdidas van a ser bastante grandes", dijo Coles.

Coles dijo que habló con la embajada de Estados Unidos sobre la suspensión de las operaciones en el puerto. "No me dijeron nada, desafortunadamente".

El miércoles, se podían ver pocos policías en las calles de Puerto Príncipe. Las pandillas han incendiado una docena de instalaciones policiales en la última semana, dijo Lionel Lazarre, jefe del Sindicato Nacional de Policías Haitianos.

"La fuerza policial está de rodillas", dijo Lazarre. "Ni siquiera puede proteger su propia infraestructura".

Si bien algunos supermercados en Puerto Príncipe permanecen abiertos, muchos productos ya se estaban agotando, ya que las pandillas interrumpen las rutas de suministro dentro de la ciudad. Muchos residentes tienen demasiado miedo de aventurarse en las calles controladas por las pandillas para encontrar la comida y el agua necesarios. Supermercados y pequeños negocios también han sido saqueados.

"Haití no puede soportarlo más", dijo Pierre Espérance, director de la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos de Haití. "Algo urgente tiene que suceder para que los puertos vuelvan a abrir y para que los aviones vuelvan a volar (...) Mucha gente morirá si nos quedamos en esta situación durante los próximos tres días".