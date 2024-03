Haití completa sus siete miembros y dos observadores del Consejo Presidencial

La lista de quienes formarán parte del Consejo Presidencial de Haití ya está completa y los nombres de sus siete miembros y dos observadores se conocieron este jueves, tras casi dos semanas de discusiones y conflictos internos en los diversos grupos, sectores políticos y organizaciones sociales involucrados en su designación.

En las últimas 48 horas han cambiado varios nombres, se han suprimido representantes y han surgido nuevas personalidades en la escena política como figuras claves del consejo de transición, tras cuya implementación dimitirá el primer ministro haitiano, Ariel Henry.

Así, el partido Pitit Dessalines, liderado por el antiguo candidato presidencial Moise Jean Charles, que se había mostrado muy reticente y había anunciado que no nombraría un delegado, ha dado un giro de 180 grados y ahora está representado por Emmanuel Vertilaire.



El pastor Frisnel Joseph representará a la sociedad civil (Diáspora) como uno de los dos observadores, ocupando el lugar del hasta ahora designado Pierre Jean Raymond André.



El otro observador será el exministro René Jean-Jumeau, en nombre del Rassemblement pour une Entente Nationale et Souveraine (Agrupación por un Entendimiento Nacional y Soberano, REN).



Otro nombre que se ha modificado es el del representante de la coalición RED/EDE et Compromis Historique, que ha cambiado a la ex ministra Marie Gislène Mompremier en favor de Dominique Dupuy.



Las demás coaliciones y agrupaciones mantienen a las personas que habían designado.



Así, el partido Fanmi Lavalas, fundado por el expresidente Jean Bertrand Aristide, ha mantenido a su representante, Lesly Voltaire.



Lo mismo ocurre con el Colectivo del 30 de enero, con Edgar Leblanc Fils, y el Acuerdo de Montana, con Fritz Alphonse Jean.



El sector empresarial privado también ha mantenido a su representante, Laurent St-Cyr.



Por su parte, el Acuerdo del 21 de diciembre abandonó a sus dos primeros candidatos -los exdiputados Vikerson Garnier y Levaillant Louis-Jeune- en favor del antiguo senador Louis Gérald Gilles.



Al menos cuatro de los miembros de este consejo proceden de Fanmi Lavalas, personas que en un momento u otro han sido miembros del partido o han estado cerca de él. Es el caso de Fritz Alphonse Jean, Edgar Leblanc Fils, Louis Gérald Gilles y Leslie Voltaire.



Una vez implementada, esta institución deberá llegar a un acuerdo para designar al nuevo primer ministro y preparará el camino para la celebración de elecciones presidenciales.