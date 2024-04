Pandillero haitiano Vitel'Homme dice no depondrán armas sin un Estado que negocie con ellos

El poderoso líder pandillero en Haití Vitel'Homme Innocent, cuyo nombre se encuentra en la lista de los 10 fugitivos más buscados por el FBI, dijo que no depondrán las armas mientras no haya un Estado que negocie con ellos.

Innocent ofreció estas declaraciones en un reportaje a CNN, cuyas imágenes difundidas conmocionaron a muchos al descubrir con todos los lujos que vive el líder de la pandilla Kraze Baryé en Haití.

"El Haití que teníamos, el Haití perla de las Antillas en el que crecimos, aún podría volver a ser el más hermoso", dijo Innocent. "Un día, alguien podría sentarse en Champ de Mars y tomarse un helado", consideró. Champ de Mars es la plaza pública más importante de Puerto Príncipe, la capital de Haití. Ahora es zona dominada por las bandas.

Innocent, de 37 años, está sancionado por las Naciones Unidas por los numerosos abusos contra los derechos humanos cometidos por Kraze Baryé bajo su liderazgo, y está buscado por la Policía Nacional de Haití por secuestro extorsivo, asesinato, violación, violencia sexual armada, robo de vehículos, robo y destrucción de bienes.

Su grupo es conocido por atacar directamente a la Policía Nacional de Haití y ha intentado apoderarse de algunos de los barrios más ricos de Puerto Príncipe. Por su cabeza, ofrecen una recompensa de dos millones de dólares.

Durante la entrevista, no negó las muertes, los incendios provocados, las violaciones ni los secuestros cometidos por las bandas aliadas de la ciudad, y declaró al equipo de CNN que ha cometido algunos errores, pero calificó los últimos meses de violencia callejera mortal como "daños colaterales".

Dijo que de lo único de que se arrepiente es de haberse metido en la política.

Describió la amplia alianza de bandas que atacan las instituciones de Haití como una empresa progresista.

"Nuestro sueño es deshacernos de los oligarcas que impiden que el país progrese", expresó sobre la coalición de bandas que se hace llamar Viv Ansanm o "Vivir Juntos".

Bandas se oponen al Consejo Presidencial de Transición

Innocent aseguró que las bandas se oponen al Consejo Presidencial de Transició creado para sustituirlo al gobierno de Ariel Henry.

Su solución: "Sentarse y escuchar a Viv Ansanm". Entonces, sugirió, "habrá una resolución lo antes posible".

Criticó al consejo de gobierno por ser más de lo mismo, y dijo que ya es hora de que se vayan las viejas élites políticas.

Al ser cuestionado sobre la implicación de Kraze Baryé en los secuestros, afirmó: "Sí, tengo un grupo armado. Yo los dirijo... Pero si lo piensas realmente, ¿tendrían estos tipos alguna idea de a quién secuestrar y a quién no? En absoluto".

"En realidad son las mismas personas que se sientan con (la organización regional) Caricom para representar al país. Si decides bloquearlos, nos llamarán y nos dirán: 'Tengo tal y tal trabajo... Arréglanoslo'. Y entonces te enteras de que secuestraron a tal o cual. O que han tomado a tal persona como rehén", dice.

Agregó que son los funcionarios corruptos los que hoy canalizan armas y municiones a las bandas en Haití.

"Pongamos un ejemplo claro. No podemos viajar. No podemos importar. No podemos exportar. Sin embargo, siempre llegan armas. Siempre hay balas. Y no tenemos representantes en la frontera. No tenemos representantes en las aduanas. Sin embargo, todos estos materiales pasan exactamente por estos canales. ¿Cómo llegan hasta nosotros?", cuestionó.

CNN realizó una entrevista al líder de la banda de Vitelòm, quien dijo que no depondrán las armas mientras no haya un Estado que negocie con ellos. Las imágenes difundidas por medios estadounidenses conmocionaron a muchos al descubrir cómo vive el líder de la pandilla en Haití. pic.twitter.com/bL3srFymSv — Haití en Español (@haitienespanol) April 29, 2024