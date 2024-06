En Haití las bandas han quemado niños como venganza, dice la ONU

En Haití no solo están muriendo niños, sino que los están reclutando, violando, mutilando, quemando y usando para la guerra. Los niños soldados son una realidad en Haití, como lo son también en Burkina Faso o Myanmar, según un informe de la ONU publicado recientemente.

La falta de orden y el dominio de las pandillas ha provocado que 383 infantes sean víctimas de violaciones de todo tipo. 160 varones, 117 niñas y 30 cuyo sexo se desconoce, han sido sometidos al salvajismo sexual.

Los niños soldados

Como informa la ONU, se verificó el reclutamiento y utilización de 23 niños por las bandas armadas. Esos niños "fueron utilizados en ataques contra la Policía Nacional de Haití o fueron torturados y quemados vivos por las bandas armadas". Las niñas, por su parte, "fueron utilizadas con fines sexuales".

De hecho, "un niño fue detenido por la Policía Nacional por su presunta asociación con una banda armada". Ante esto, las Naciones Unidas están luchando por su liberación.

Las bandas que utilizan a los infantes para sus objetivos bélicos son:

· Brooklyn.

· Grand Ravine.

· Village de Dieu "5 Segond gang".

· Team Ascenseur.

· Bas Grand Gif de Savien.

· 400 Mawozo.

· Force Résistance Chandelle.

· Belekou.

Esto escribió Rizard Kapuscinski en su libro Ébano:

"El hecho de que el niño sólo sea capaz de usar armas de mano, de alcance corto (pues no sabe dirigir el fuego de una batería de artillería ni tampoco pilotar un bombardero), ha hecho que los combates en las guerras de los niños adquieran la forma de un choque directo, de un contacto físico, casi de un cuerpo a cuerpo: los pequeños se disparan a quemarropa, hallándose a un paso los unos de los otros. Los efectos de estos duelos suelen ser aterradores, pues no sólo mueren los que caen fulminados en el campo de batalla. Dadas las condiciones en que se desarrollan aquellas guerras, también pronto acaban muriendo los heridos: de hemorragias, de infecciones y por falta de medicinas".

La matanza de niños

Que los menores están siendo maltratados y asesinados no es ningún rumor. Es algo que está sucediendo en Haití. La ONU verificó la matanza y mutilación de 206 menores en fuego cruzado.

Hubo niños que "fueron víctimas de violaciones en grupo o quemados vivos", especifica el informe.

No solo están muriendo en la guerra, a causa de las balas, sino que también están siendo violados, torturados y quemados en hogueras. La infancia en Haití no existe en este momento, pues no está protegida.

A algunos niños se les da un rifle AR15 para que salgan a la calle, dejen atrás su niñez de programas de dibujos, y aprieten el gatillo. Esos gatillazos estarán dirigidos, dentro de poco tiempo, contra las fuerzas internacionales.

"Pido que se acelere el despliegue de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad para ayudar a la Policía Nacional de Haití", narra el informe. Cuanto más se demore la ayuda, más niños van a ser reclutados y asesinados.

Violencia sexual

La mayoría de los menores reclutados son varones y sirven para la guerra. A ojos de las bandas no son valiosos, tan solo sirven de relleno en los campos de batalla. Son el blanco fácil. Por otro lado, están las niñas, que son reclutadas para fines sexuales.

"Actos de violencia fueron perpetrados contra 41 niñas por bandas armadas. Los casos incluyeron violación, violación colectiva y esclavitud sexual", explica el informe de la ONU.

Aquella niña haitiana que antes iba al colegio y a veces se ponía un disfraz de princesa, ahora está siendo usada sexualmente por las bandas, desprovista de su ropa, de su infancia y su dignidad.

Escuelas y hospitales

Los jóvenes en Haití viven en situación de guerra y eso afecta a su educación. Como declaró la ONU, "se verificaron 37 ataques contra escuelas y hospitales. 12 y 25, respectivamente.

Además, "se verificó un total de 5 incidentes de denegación de acceso humanitario, incluidas amenazas directas a organizaciones humanitarias".

Haití se está llenando de sangre de niños muertos en el campo de batalla, de niñas secuestradas, separadas de sus familias y violadas. La ayuda internacional tarda en llegar, y mientras eso ocurre, más menores son maltratados, torturados y quemados en una hoguera.