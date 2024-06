Au nom du Gouvernement Haïtien et en mon nom personnel, je salue la détermination du Gouvernement Kényan et de son peuple à accompagner Haïti dans la lutte contre l´insécurité qui ronge la société. Le Gouvernement et le peuple Haïtien souhaitent que cette mission multinationale... pic.twitter.com/Q5Cx2YiYPW