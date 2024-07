Rusia y China fustigan a Estados Unidos por flujo de armas a Haití

Durante la reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) celebrada la mañana del 3 de julio, donde se ha tratado la crisis que vive Haití, su transición política y la misión internacional keniana, tanto los representantes de China como los de la Federación Rusa han resaltado el tráfico ilegal de armas y munición hacia el país caribeño, echando en cara a Estados Unidos que ha hecho poco al respecto.

"Si lo hubieran querido, Washington podría haber puesto fin a esta cuestión, y no lo ha hecho", aseguraba la representación rusa en la audiencia, que ocupa la presidencia rotativa del consejo.

En la reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, no sólo se ha debatido sobre la situación de crisis que vive Haití, sino también que todos los países presentes han reafirmado su apoyo a la causa. Algunos, como Francia, han anunciado el aumento en su ayuda humanitaria de más de 13 millones de dólares dirigidos a la lucha contra la seguridad alimentaria y la desnutrición.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/05/29/onu.jpeg La representante de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de la ONU. (AFP)

Por otro lado, mientras Estados Unidos anunciaba un apoyo de 300 millones de dólares a disposición de la misión de Kenia, Rusia y China han salido al estrado asegurando que siguen llegando armas y munición ilegal que va desde Miami hacia Haití. "Pedimos a USA que mejore los controles y lleve a cabo un intercambio de información para acabar con el suministro", manifestaba el representante chino.

"El embargo de armas no impide la llegada ilícita desde los Estados Unidos. Si lo hubiera querido, Washington podría haber puesto fin a la cuestión, y no lo ha hecho", testificaba el representante ruso. En esa misma línea, ha afirmado que, Estados Unidos está utilizando a los contrabandistas para ejercer presión, y el comité 26-53 no está recurriendo a todas las herramientas que dispone.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/03/04/preview-9bc9796f.jpg En esta imagen de archivo, varias armas, expuestas durante una conferencia de prensa en la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional en Miami, que trabajó con otras agencias para detectar el incremento del contrabando de armas y munición a Haití y a otras naciones del Caribe, el 17 de agosto de 2022. (AP)

Haití, al "alba de una nueva era"

El primer ministro de Haití, Garry Conille, continúa su visita por Estados Unidos y también ha participado en la reunión del Consejo de Seguridad, donde también han sido invitados Kenia y República Dominicana, y ha asegurado que "Haití está al alba de una nueva era".

Durante la reunión del Consejo de Seguridad, Conille compartió las aspiraciones de los haitianos que, "a pesar de los años de lucha, nuestro pueblo sigue peleando por un futuro mejor".

"Somos conscientes de las preocupaciones que se recogen en el informe (de la ONU sobre Haití) y nos parece imperioso que se resuelvan los problemas de seguridad. Los desafíos suponen una amenaza para el tejido socioeconómico del país", declaró. Por ello, el primer ministro subrayó lo importante de seguir avanzando en la transición.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/07/03/whatsapp-image-2024-07-03-at-1.34.27-pm.jpeg Garry Colline durante su intervención en la reunión del Consejo de Seguridad. (FUENTE EXTERNA)

No faltaron los gestos de agradecimientos por parte de Conille al apoyo recibido por parte los países, no solo en los últimos meses, sino en los años anteriores. "Sumo mi voz a la del pueblo haitiano para agradecer el apoyo", declaró.

Misión actual

Sobre la dirección que va a tomar el país, Conille ha asegurado frente al resto de los países que se va a retomar el control de territorio, "casa por casa, barrio por barrio, ciudad por ciudad. Vamos a fortalecer la capacidad y formación de los equipos de las fuerzas del orden".

El primer ministro concluyó su intervención proclamando que "Haití va a llevar la luz de la libertad. Haití está al alba de una nueva era".