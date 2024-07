Ganthier, ciudad cercana a la frontera con Jimaní, cae bajo control de la 400 Mawozo

La ciudad de Ganthier (Haití), ubicada próximo a la frontera con la República Dominicana (unos 20 kilómetros), cayó bajo control total de la peligrosa banda armada 400 Mawozo, bandidos que desafían la misión de seguridad keniana que se encuentra en ese país.

Ganthier está ubicada a unos 20 kilómetros por carretera de Malpasse en la frontera con Jimaní y a 10 kilómetros de Fond Parisien, donde existen unas oficinas de Aduanas.

Según el diario Le Nouvelliste citando declaraciones del agente ejecutivo del municipio, Jean Viloner Victor, "desde el lunes los bandidos tomaron la comisaría de Ganthier destruyéndola, ocuparon el edificio administrativo de la ciudad y sólo las oficinas de aduanas, situadas en Fond Parisien escapan al control de los bandidos".

"Desde el lunes lo he dicho a la prensa local e internacional: si no se hace nada en 72 horas, el Estado haitiano no tendrá control sobre la frontera. Y en ese momento la República Dominicana tendrá sólo dos opciones. Cerrar su frontera terrestre con Haití o aceptar interactuar con los bandidos", añadió el ejecutivo local.

Viloner Victor consideró que Ganthier fue entregado por los funcionarios que estaban en el lugar y que el jueves los bandidos se apresuraron a destruir la comisaría antes de la llegada de la Policía, declarando que estos sabían que habría una intervención policial.

Peligrosa banda 400 Mawozo

Wilson Joseph, "Lanmò Sam Jou", líder de la banda 400 Mawozo, difundió un video en las redes sociales que lo muestra en el interior de la comisaría de Ganthier, sin camiseta y rodeado de sus secuaces mostrando sus acciones en el lugar.

Joseph también lanzó una advertencia a los habitantes de Fond-Parisien, ciudad fronteriza con Ganthier que está a unos 10 kilómetros de Malpasse, donde se ha refugiado la mayor parte de Ganthier.

Se recuerda que Wilson Joseph fue identificado como uno de los líderes que presuntamente participaron en la conspiración para secuestrar a 16 misioneros cristianos estadounidenses y uno canadiense en 2021. Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta $1 millón de dólares por información que conduzca a su arresto y/o condena.

La pandilla 400 Mawozo (400 novatos) es en la actualidad uno de los grupos criminales activos más numeroso de Haití, según un informe de InSight Crime.

La pandilla ha logrado consolidar su poder en Croix-des-Bouquets, un distrito de enorme importancia y foco de la delincuencia al norte de Puerto Príncipe, además de otras regiones de Haití.

Destaca que la banda se dio a conocer en 2021, con el secuestro de 17 misioneros, pero ha perpetrado miles de secuestros más entre la población haitiana.

"Expertos en pandillas citan de manera consistente a los 400 Mawozo como la organización criminal más preocupante del país. Aunque la pandilla presenta muchos elementos comunes a los grupos criminales en Haití, como las armas de grueso calibre, participación en economías criminales y conexiones políticas, se destaca por su innovación", indica el informe.