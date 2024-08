Primer ministro de Haití: "Necesitamos justicia para las víctimas de las bandas"

El primer ministro de Haití, Garry Conille, manifestó este miércoles que lo primero para su gobierno es garantizar que haya justicia para las víctimas de bandas armadas y a la vez detener un ciclo de más de 50 años de impunidad.

En una entrevista para el podcast Hard Talk del Servicio Mundial de la BBC con Stephen Sackur, el funcionario respondió a varias preguntas entre estas, si era posible que con el líder pandillero Jimmy Chérizier (Barbecue) pasara igual que en Colombia, donde miembros de grupos armados han sido arrastrados al proceso político.

"El tema de la impunidad en Haití no es reciente. Parte del problema que hemos tenido es que hemos tenido años y años de impunidad. Entonces la justicia tiene que ser parte de la solución. Ahora, obviamente, queremos mantener todas las herramientas disponibles en nuestra caja de herramientas... Pero ciertamente en este momento la atención se centra en garantizar que haya justicia para las víctimas, reparación para las víctimas y que el Estado pueda retomar su autoridad en partes de su territorio", dijo.

Resaltó que en su lucha contra las bandas armadas primero, es necesario que haya justicia. "Necesitamos justicia primero. Y una vez que tengamos justicia para el pueblo haitiano, una vez que podamos darles reparación, una vez que podamos restablecer la autoridad del Estado, podremos mirar otros instrumentos que son bien conocidos por ser capaces de pacificar nuestro país".

A continuación, reproducimos de manera textual una transcripción de la entrevista al primer ministro haitiano con al BBC:

BBC: De hecho, es importante centrarse en lo que está sucediendo en su país. Usted es primer ministro interino, jefe de gobierno, pero seamos honestos unos con otros. ¿Cuánto poder y control tienes realmente sobre tu país en este momento?

Garry Conille: Bueno, en realidad gracias al compromiso de transición del 3 de abril hemos podido formar un gobierno en el que la mayoría de los partidos políticos están muy involucrados en el proceso de gobernanza y nos sentimos muy contentos con el progreso que estamos logrando. Por primera vez en la historia de Haití hemos podido establecer un gobierno en siete días y ese gobierno que incluye a 18 ministros es prácticamente un consenso de varias partes interesadas y ya estamos poniendo en marcha esfuerzos muy concretos para tratar de mejorar la situación. circunstancias del pueblo haitiano. Hemos cambiado la policía, hemos cambiado el jefe de policía con un amplio consenso con el consejo presidencial y con nosotros mismos en el gobierno. Estamos avanzando en el nombramiento de varios directores dentro de la modalidad de consenso. De hecho, hemos logrado avances muy positivos y estamos muy contentos con la forma en que nos estamos moviendo.

BBC: Es interesante que diga que estamos contentos. Quiero decir, me sorprende mucho que hace apenas un mes, mientras visitaba Washington DC para importantes reuniones políticas, dijera esto: dijo que 12,000 matones tienen como rehenes a 12 millones de personas en mi país. ¿Ya no es así?

Garry Conille: Mucho. En la pregunta anterior se refería al hecho de cuánto poder tenía y al hecho de que compartimos las responsabilidades de gobernanza con algunas de las partes interesadas clave del país. Pero tiene razón: las circunstancias de Puerto Príncipe y, en general, de Haití no han evolucionado mucho y por varias razones. Así que todavía somos rehenes de estos matones. Del 80 al 85 por ciento del capital todavía está bajo su control. 600,000 habitantes desplazados sigue siendo una realidad. La mitad de la población padece inseguridad alimentaria, pero como saben, solo hemos estado activos durante seis semanas y estamos haciendo todo lo posible para implementar los sistemas que permitan responder a las necesidades del pueblo haitiano que tiene Ha sido increíblemente paciente con nosotros para cumplir con sus expectativas.

BBC: Primer Ministro. Sólo estoy tratando de tener una idea de, si usted sabe, si vivo en Haití hoy, ¿quién es realmente más importante en términos de tomar decisiones y realizar acciones que controlen mi vida? Sólo estoy pensando, por ejemplo, en el ahora infame líder de la violenta banda armada G9, Jimmy Charizier, conocido en gran parte del mundo estos días como Barbecue. Quiero decir, ¿diría usted que en este momento él tiene más poder efectivo en las calles en muchas partes de su país que usted?

Garry Conille: Por supuesto que no. Recuerde, como bien señaló al principio, el 80 por ciento de la capital todavía está muy controlada o bajo la influencia de estas pandillas, pero la mayor parte del país, es decir, ocho de cada diez departamentos están fuera de la capital y todavía funcionan bastante bien. Tenemos dos departamentos en este momento que están sufriendo bastante por las actividades controladas por pandillas, pero la mayor parte del país está funcionando y dentro de la capital podemos enviar a los niños a la escuela. Hoy tendremos los finales para miles de niños que están tomando sus exámenes. Estamos ayudando a las personas que se encuentran en campos de desplazados internos. Estamos trabajando para brindar servicios de salud. Realmente estamos trabajando muy duro para brindarle al pueblo haitiano una base mínima de servicios y, como saben, Barbecue no está haciendo eso. Así que estamos lidiando con circunstancias difíciles.

BBC: Barbecue no está haciendo eso, pero el pueblo haitiano se preguntará si realmente es capaz de enfrentarlo y, en última instancia, derrotarlo a él y a las otras pandillas armadas en la calle. Soy consciente de que lleva un par de meses en el poder. Ha aceptado el puesto de Ministro del Interior además de Primer Ministro, pero, para ser franco, sabe que es un respetado experto en salud pública y creo que se formó en ginecología. ¿Sabes realmente cómo ganar esta guerra con las pandillas?

Garry Conille: Bueno, de nuevo algunas cosas. No han pasado ni un par de meses. Han pasado las seis. Esta es la séptima semana y todavía estamos trabajando muy duro y nuevamente este es un consenso en el que hemos reunido a algunos hombres y mujeres increíbles que están trabajando con nosotros. Tengo más de 20 años de desarrollo en algunas de las partes más difíciles del mundo, por lo que tenemos una experiencia que es bastante relevante y no lo estamos haciendo solos. Estamos haciendo esto con el pueblo haitiano y con ellos tendremos éxito.

BBC: Lo siento, primer ministro, pero ¿en quién puedes confiar realmente? Sabemos desde hace años que el servicio de policía de su país está plagado de corrupción. No olvidemos que el propio Barbecue solía ser policía. Usted ha dicho con toda franqueza en los últimos días al New York Times que lo que necesito es un sistema de justicia que funcione y, para ser honesto, no lo tiene en este momento. Entonces, ¿en quién puedes confiar realmente?

Garry Conille: Los hombres y mujeres que están trabajando muy duro para poder mejorar las circunstancias del pueblo haitiano. Si bien tiene razón, hay ciertos elementos de la policía y ese probablemente sea el caso en la mayoría de los países que lo son y que tienen antecedentes muy difíciles. Al mismo tiempo, miles de hombres y mujeres haitianos en la fuerza policial que nos mantienen seguros hoy, que están arriesgando sus vidas para poder garantizar que podamos alcanzar el objetivo de elecciones y un gobierno y funcionarios electos para el 7 de febrero. 2026. Hay cientos de maestros, miles de personas en el Ministerio de Educación que se aseguran de que nuestros niños puedan tener exámenes finales seguros y puedan seguir adelante con sus propias vidas y carreras.

BBC: Quiero decir que la gente quiere seguir adelante, pero lo fundamental es la seguridad, ¿no es así? ¿Es cierto que hace apenas unos días, cuando usted estaba visitando un hospital que supuestamente había vuelto a estar bajo el control del gobierno tras estar bajo el control de una de las bandas armadas, usted y su equipo de seguridad fueron atacados?

Garry Conille: Después de la entrevista, cuando salía del hospital, escuchamos disparos y no estamos seguros de quién empezó ni hacia quiénes fueron, pero como verán en la entrevista, si la miran, prácticamente habíamos completado la entrevista. Habíamos hecho casi 40 minutos allí y salimos muy seguros. Entonces hubo un incidente que ocurrió hacia el final en un momento en el que yo ya estaba en mi vehículo y me iba y estas son las realidades de Haití. No quiero endulzarlo. Vivimos en un país donde hay 200 pandillas diferentes que participan activamente en alterar la vida sin ningún motivo más que aterrorizar a la gente. Esta es una realidad con la que tenemos que lidiar y es muy grave. Sólo espero que su audiencia entienda la segunda parte de la imagen, que son 12 millones de personas que han sido extremadamente resilientes y que están dedicadas a trabajar con este gobierno de transición para que puedan mejorar su futuro. Haití no son las 200 pandillas. Haití son los 12 millones de personas que han pasado por todo tipo de estrés y que luchan desesperadamente para ver cómo pueden mejorar sus vidas. Entonces solo quiero que ese saldo también se comparta.

BBC: No entendido. Una pregunta más sobre la seguridad y su persona porque me parece que tomó una decisión bastante extraordinaria al regresar a su país para desempeñarse como primer ministro en funciones en circunstancias muy difíciles. Sé que tú también tienes una familia. Sólo me pregunto si por un minuto o dos se preguntó si era algo sensato por su parte. Todos sabemos lo que le pasó al presidente Moise allá por 2021. Fue asesinado, asesinado en su propia casa. ¿Se siente seguro hoy en Haití?

Garry Conille: Todo lo que somos y todo lo que hemos logrado se debe a la gente de este país. Entonces, cuando llegó el momento de retribuir, no dudamos y reunimos a algunos hombres y mujeres increíbles que tomaron la misma decisión. No es momento de tener miedo. Es hora de servir y, para ser honesto, no le damos mucha importancia cuando convivimos todos los días con 600,000 personas que están realmente desesperadas y viven en las circunstancias que viven. Haití tiene un potencial increíble y simplemente estamos tratando de reunir todo ese potencial. No hay ninguna víctima mortal haitiana. Se trata de obtener el nivel de apoyo que necesitamos de nuestros amigos de la comunidad internacional, reunir lo mejor que Haití tiene para ofrecer y resolver problemas que no sólo son típicos de Haití. La violencia de pandillas estuvo en El Salvador durante años y los salvadoreños se unieron y comenzaron a resolverla. También lo fue Colombia. Brasil todavía tiene áreas en su país que están completamente controladas por pandillas. Entonces este no es un fenómeno de Haití. Ahora bien, lo que no ha sucedido en el pasado es que el pueblo haitiano no ha tenido un gobierno que refleje su resiliencia, su coraje y su voluntad de unirse y luchar por un futuro mejor. Y eso es lo que estamos tratando de lograr ahora en este gobierno interino.

BBC: Usted habla de ejemplos interesantes de cómo diferentes países de su región han abordado la violencia endémica de las pandillas. Hablas de El Salvador donde ha habido, seamos realistas, una guerra contra las pandillas. Y luego se habla de Colombia, donde ha habido un proceso político y algunos de los grupos militantes armados han sido arrastrados al proceso político. Me pregunto, cuando miras a tu propio país, ¿ves un futuro para atraer a algunos de los líderes de las pandillas? Y tal vez podamos hablar del propio Barbecue. ¿Ve alguna manera de integrarlo a él y a otros en el proceso político?

Garry Conille: Bueno, hay algunas cosas ahí. Ya sabes, el tema de la impunidad en Haití no es reciente. Parte del problema que hemos tenido es que hemos tenido años y años de impunidad. Entonces la justicia tiene que ser parte de la solución. Ahora, obviamente, queremos mantener todas las herramientas disponibles en nuestra caja de herramientas. También entendemos que entre el 30 y el 50 por ciento de los miembros de las pandillas pueden ser niños. Así pues, cómo avancemos en el futuro dependerá, por supuesto, de toda una serie de cuestiones. Pero ciertamente en este momento la atención se centra en garantizar que haya justicia para las víctimas, reparación para las víctimas y que el Estado pueda retomar su autoridad en partes de su territorio. Creo que es una parte importante que debemos establecer.

BBC: Correcto. Pero no creo que haya respondido del todo a mi pregunta muy específica sobre Jimmy Charizier y Barbecue convirtiéndose en un actor político en el futuro de Haití. Permítanme citarles a Mariano D'Alba, asesor del International Crisis Group, que trabaja mucho en Haití. Dice que se trata de grupos, hablando de la banda de Cherizier, que cada vez más piensan que la única manera de asegurar su futuro es gestionar algún grado importante de poder político. Para ellos, no es justo, déjenme hacer lo que quiera en términos de actividad criminal. Se trata más bien de "quiero un pedazo de poder". Entonces, ¿podría alguna vez tener una porción de poder?

Garry Conille: He respondido de forma muy específica. Primero, es necesario que haya justicia. Necesitamos justicia primero. Y una vez que tengamos justicia para el pueblo haitiano, una vez que podamos darles reparación, una vez que podamos restablecer la autoridad del Estado, podremos mirar otros instrumentos que son bien conocidos por ser capaces de pacificar nuestro país. Pero es muy importante que, a medida que hacemos la transición hacia el futuro que queremos, detengamos un ciclo de más de 50 años de impunidad. Eso tiene que ser parte del escenario y de la solución. Y esto es lo que intentamos decir.

BBC: Una cosa que usted ha hecho es, bueno, supongo que ha heredado la decisión de tener una misión de seguridad internacional en su territorio dirigida, en este caso, por policías kenianos. ¿Crees que esto puede marcar una diferencia real?

Garry Conille: Ahora tenemos dos contingentes de unas 400 personas y necesitamos ayuda. En este momento, como sabrán, tenemos alrededor de 103 policías por cada 100,000 habitantes. Y nuevamente, cuando tomo los casos de países conocidos que han tenido problemas similares (ciertamente no los tienen), con mucha más capacidad institucional, Jamaica tiene alrededor de 306 agentes de policía por cada 100,000 habitantes. El Salvador tiene 306. Colombia tenía 608. Es decir, seis veces la policía más el Ejército. Así que no tengo ninguna duda de que no tenemos suficiente personal. Y más que eso, 150,000 haitianos abandonaron el país en el último año y medio para tratar de asegurar un futuro mejor para sus familias. Por lo tanto, la asistencia inmediata de la comunidad internacional en forma de una fuerza multinacional es increíblemente importante, pero llega demasiado lentamente y la gente se impacienta.

BBC: Supongo que lo que los haitianos realmente quieren saber es ¿cuáles son las reglas de enfrentamiento para esta fuerza extranjera en su suelo? La Iniciativa Global Contra el Crimen Organizado Transnacional acaba de decir que todavía hay mucha incertidumbre sobre esta misión en términos de su estrategia y reglas de enfrentamiento. Entonces, ¿puede aclarar si estas personas, por ejemplo, tienen derecho a abrir fuego contra civiles haitianos?

Garry Conille: Bueno, su función principal es apoyar a la Policía Nacional de Haití y ayudar a reforzar su capacidad para desempeñar su papel dentro de la comunidad. Y, obviamente, son agentes de policía, no militares, y están capacitados para apoyar a la policía basándose en las reglas internacionales de enfrentamiento para agentes de policía, lo que significa brindar a cada ciudadano la oportunidad, por supuesto, en otras palabras, de responder si sienten que sus vidas están de alguna manera amenazadas. En todas sus operaciones, están acompañados y apoyados por la Policía Nacional Haitiana, que por supuesto respeta la ley haitiana, que es todo lo que creo que puedo decir por ahora.

BBC: Correcto, pero ¿le preocupa que la policía de Kenia haya enfrentado acusaciones sistémicas de abuso dentro de su propio país, incluidas acusaciones de ejecuciones extrajudiciales? En los últimos meses, los hemos visto desplegados utilizando tácticas cuestionables contra manifestantes civiles, y el Director de Human Rights Watch para África Oriental dice que no se debe considerar que Kenia está exportando su policía abusiva, entre comillas, a otras partes del mundo. Quiero decir, usted es el Primer Ministro de Haití, ¿realmente quiere esta fuerza policial en su territorio?

Garry Conille: Por ahora, todo el apoyo que nos están brindando en la colaboración, el respeto por el pueblo haitiano y las leyes haitianas, el acompañamiento de la Policía Nacional de Haití han sido ejemplares. El respeto a nuestras leyes y nuestros procedimientos de operación ha sido muy, muy bueno y estamos muy contentos con el acompañamiento que estamos recibiendo. Así que entiendo que se han planteado algunas preocupaciones en el pasado, pero no tenemos motivos en este momento para dudar de que se comportarán de una manera consistente con el derecho internacional y ciertamente con el derecho haitiano.

BBC: Bueno, dices que no tienes ningún motivo. Sinceramente, creo que muchos haitianos dirían que hay muy buenas razones basadas en la experiencia histórica. Quiero decir, en un pasado bastante reciente, en un período, ya sabes, que se remonta a 2004, hasta, creo, alrededor de 2017, había fuerzas internacionales de un tipo u otro en tu suelo, y su historial, francamente, para muchos de sus propios ciudadanos fue profundamente cuestionable y, francamente, en muchos casos, profundamente perjudicial para su país.

Garry Conille: Por eso creo que se puso todo el esfuerzo en diseñar esta misión, para que se base en las lecciones aprendidas del pasado. El papel es realmente acompañar y apoyar a la policía haitiana en áreas muy estratégicas y muy específicas. No están desplegados por todo el país, como ocurría antes. Ya no son miles como antes. Su función y misión son muy específicas y contenidas, y hemos establecido barreras de seguridad que intentarán garantizar que minimicemos cualquier riesgo de lo que sucedió en el pasado. Así que somos conscientes y muy, muy sensibles a la experiencia del pasado. Y como bien señala, esta es ciertamente una situación que he heredado, pero estamos trabajando muy, muy duro con nuestros amigos y socios kenianos para asegurarnos de que, a medida que nos brinden este apoyo que necesitamos desesperadamente, porque esto es donde estamos ahora, que estamos siendo muy cautelosos a la hora de asegurarnos de proteger al pueblo haitiano.

BBC: ¿Cree que su propia región y el mundo en general le están fallando a Haití en este momento?

Garry Conille: Ciertamente estamos muy, muy, muy preocupados. El apoyo prometido llega con demasiada lentitud. El pueblo haitiano ha sido extremadamente paciente. Tenemos, y diré esto, un equipo de transición muy frágil que se basa en la expectativa de que el apoyo llegue pronto. La temporada política ciertamente no se hará esperar mucho más. Habrá manipulaciones para tratar de aprovechar la situación tan difícil que atraviesa ahora el pueblo haitiano. Es extremadamente importante que el compromiso que nuestros socios, vecinos y países han asumido para apoyar este esfuerzo se materialice lo más rápido posible.

BBC: Quiero decir, seamos honestos, creo que el mayor donante en este momento para ofrecerles asistencia, tanto policial como humanitaria, es Estados Unidos. Acaban de anunciar un nuevo tramo de asistencia por valor de 110 millones de dólares y luego lo completaron con otros 60 millones de dólares para proyectos de USAID en Haití. Entonces digamos un par de cientos de millones de dólares. Pensemos en el paquete de asistencia financiera y militar acordado recientemente para Ucrania por valor de 60,000 millones de dólares. Pensemos en lo que Estados Unidos le da a Israel: decenas de miles de millones de dólares. ¿Qué opina de la forma en que esto funciona para Haití en comparación con otros?

Garry Conille: Es cierto que es frustrante que el nivel de solidaridad que estamos viendo, y no sólo para la misión, permítanme recordarles que nuestro llamamiento humanitario en este momento sólo se cumple en alrededor del 30 por ciento, menos del 30 por ciento. Así que no hay duda de que en términos de AOD, asistencia para el desarrollo, la hemos visto caer a su nivel más bajo incluso cuando no teníamos una crisis.

BBC: Si me permite, Primer Ministro, recordemos a la audiencia que casi la mitad de su población vive con una grave inseguridad alimentaria. Hay decenas de miles de niños que están gravemente desnutridos en este momento. Quiero decir, esto es urgente.

Garry Conille: Es completamente urgente y hemos hecho una petición incluso antes de que mis padres publicaran. La financiación humanitaria es ciertamente inaceptablemente baja. Necesitamos contar con ese apoyo y, como bien señala, los niños haitianos no lo merecen menos que otros niños del mundo y nos gustaría ver más solidaridad. Y, evidentemente, también en términos de ayuda al desarrollo, como bien señala usted, la mitad de nuestra población padece inseguridad alimentaria. El 70 por ciento de la infraestructura de salud en la capital ya no funciona y tenemos una grave situación de seguridad que está afectando las vidas de más de 12 millones de personas y este es el caso que queremos exponer. Y aquí hay una ventana increíble en la que diferentes fracciones políticas han podido resolver sus diferencias y elegir a un primer ministro que se percibe como neutral para intentar que el país vuelva a encaminarse.

BBC: Si me permite, Primer Ministro, ¿no es cierto que las cosas podrían empeorar? Quiero decir, por ejemplo, Estados Unidos se enfrenta a unas elecciones presidenciales. Sabemos que Donald Trump, que claramente tiene muchas posibilidades de regresar a la Casa Blanca, tiene una visión bastante negativa de Haití. Usó una palabra terriblemente despectiva al respecto. Hace algunos años acusó a Haití de ser un propagador del VIH SIDA en Estados Unidos. Entonces mire a su vecino, la República Dominicana, que continúa construyendo un muro cada vez más alto para mantener a los haitianos fuera y está adoptando una postura extremadamente dura, deportando a los haitianos de su territorio. Realmente no estás recibiendo mucha ayuda en lo que importa, ¿verdad?

Garry Conille: Nuestro compromiso es, en primer lugar, asegurarnos de que podemos utilizar nuestros propios activos de la manera más efectiva posible, y ya en las últimas seis semanas hemos intentado hacerlo. Y segundo, hacer un llamado a nuestros amigos y vecinos de que necesitamos solidaridad y la necesitamos con urgencia. Estamos hablando con otros países de la región que están muy interesados en encontrar formas de apoyarnos. Seguimos trabajando con Estados Unidos, Canadá, la UE y otros socios más históricos de Haití para ver cómo pueden aumentar su compromiso. Estamos buscando socios que estuvieron muy involucrados después del terremoto, pero que, por supuesto, se han centrado en otras prioridades. Sabemos que el mundo está pasando por circunstancias muy difíciles ahora. La buena noticia es que podemos decirles a nuestros socios que tenemos un plan, tenemos una visión y tenemos un nivel de compromiso. Haremos nuestra parte, pero necesitaremos su ayuda y solidaridad y la necesitamos con mucha, mucha urgencia. Como usted ha dicho, sin él, la situación corre el riesgo de empeorar y empeorar con bastante rapidez.

BBC: Usted asumió este cargo de Primer Ministro interino con una fecha límite. Le dijeron que debe haber elecciones libres y justas en Haití para febrero de 2026. Para ser honesto, eso parece imposible. ¿Estarías de acuerdo?

Garry Conille: Obviamente, si no recibimos muy pronto la ayuda y el apoyo que necesitamos, especialmente en lo que respecta a la misión, pero también en lo que respecta a la recuperación humanitaria y temprana, será realmente extremadamente difícil. Pero lo que puedo decirte es esto. Estamos comprometidos a hacerlo. Estamos trabajando muy duro con el Consejo Electoral para implementar sistemas que realmente nos brinden opciones para garantizar que hayamos elegido funcionarios antes del 7 de febrero. Estamos trabajando muy duro con la policía y dos contingentes de la misión de Kenia que ya están aquí, así como con el ejército y otras fracciones del gobierno para mejorar la situación de seguridad. Ya se está haciendo mucho con nuestros activos y con nuestros socios, y vamos a seguir avanzando. No hay otras opciones. Debemos restaurar la democracia. Necesitamos recuperar el control de los territorios. Necesitamos restaurar la seguridad y tenemos que hacerlo juntos. Ahora, obviamente, entiendo que esto será un desafío y estamos trabajando para superarlo, pero no subestimo el coraje del pueblo haitiano cuando unimos nuestras cabezas. La tarea parecía imposible en 1804, cuando nos enfrentábamos al ejército más grande del mundo, el francés, y aún así conseguimos nuestra independencia. Así que se trata de unir realmente a los haitianos con la solidaridad de la comunidad internacional en torno a una tarea que creo que es muy factible.

BBC: Bueno, tenemos que terminar ahí, pero Primer Ministro Garry Conille, le agradezco mucho que se haya unido a mí en Hard Talk desde Puerto Príncipe. Gracias.