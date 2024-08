La ONU alerta por violencia sexual contra mujeres desplazadas en Haití

Miles de mujeres y menores desplazadas por la violencia de las bandas criminales en Haití están amenazadas por un "aumento" de las agresiones sexuales, advirtió el martes la ONU, denunciando deplorables condiciones de vida en los campamentos improvisados de la capital.

"El riesgo de violencia sexual para las mujeres y las menores que viven en zonas de desplazados en Puerto Príncipe está aumentando rápidamente, en parte debido a sus deplorables condiciones de vida", advirtió el Fondo de las Naciones Unidas para la Población (UNFPA) en un comunicado de prensa.

"Entre marzo y mayo de 2024, el número de casos de violencia sexual y de género registrados por el UNFPA y sus socios aumentó más de 40%, pero estos casos reportados son sólo una pequeña parte del total", destacó.

Según cifras de la ONU, esta violencia aumentó de 250 casos en enero-febrero a más de 2,000 en abril-mayo.

Entre las aproximadamente 185,000 personas que tuvieron que huir de sus hogares en Puerto Príncipe, muchas viven en campamentos improvisados que visitó la agencia de la ONU.

En 14 de estos campamentos evaluados, más de la mitad de los baños y muchas cabinas de duchas no tienen separación entre hombres y mujeres, no cierran con llave o no tienen luces por la noche.

"Como resultado, muchas mujeres y niñas corren el riesgo de ser agredidas sexualmente cada vez que van al baño o se duchan", denunció el UNFPA.

"Con lo que sufrí, hubiera preferido morir", dijo citada en el comunicado una madre de siete hijos que fue agredida sexualmente mientras dormía en un parque tras huir de las pandillas. "Cuando vieron que no había ningún hombre conmigo, me atacaron, cuando tenía cuatro meses de embarazo. Vivo con dolores, tengo dificultad para respirar, tengo miedo por mi hija que tiene 11 años".

En total, de enero a mayo de 2024 se denunciaron 3,949 casos de violencia de género, incluido un 65% de violaciones y un 7% de otros tipos de agresiones sexuales, cometidas principalmente por pandilleros. Esta violencia afectó al 75% de mujeres adultas y al 20% de chicas menores de edad, y al 61% de las personas desplazadas.

Haití sufre desde hace mucho tiempo crisis políticas, humanitarias y de seguridad, incluida la violencia de las pandillas armadas. Pero la situación se deterioró aún más a finales de febrero cuando las bandas criminales lanzaron ataques coordinados en Puerto Príncipe contra la policía y edificios gubernamentales, forzando la renuncia del cuestionado primer ministro Ariel Henry.